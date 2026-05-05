Santa Fe vs Corinthians, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

El ‘Cardenal’ se ve obligado a ganarle al ‘Timao’ en El Campín si quiere aspirar a los octavos de final.

Santa Fe vs Corinthians: dónde ver | Claro Sports

Continúa la fecha 4 de la Copa Libertadores. Santa Fe y Corinthians, en el Nemesio Camacho El Campín, marcarán un duelo de realidades distintas. El cuadro bogotano al menos llega motivado después de asaltar su clasificación a la fase de Playoff de Liga BetPlay, donde se medirá frente a América de Cali en un duelo de rojos.

Sin embargo, la Copa Libertadores es la obsesión del onceno dirigido por Pablo Repetto. Del otro lado espera Corinthians, un rival que ha levantado cabeza después de un flojísimo arranque del año. Por ahora está cerca de la clasificación, aunque en el rentado local ocupa los lugares del descenso.

Horario y dónde ver el Santa Fe vs Corinthians por la jornada 4 de la Copa Libertadores

El esperado duelo en El Campín, uno de los platos fuertes de esta cuarta fecha en el certamen continental, tendrá su pitazo inicial este miércoles 6 de mayo a partir de las 7:30 p.m. (hora COL). El arbitraje estará a cargo del colegiado Kevin Ortega del Perú. Por su parte, en territorio paulista,la hora pactada para el inicio del cotejo será a las 21:30.

Cabe anotar que ESPN llevará las imágenes del partido para todo el continente. Para ver por streaming, el duelo estará disponible en la plataforma de Disney+. De igual modo, en Claro Sports podrá seguir todas las emociones con su tradicional cubrimiento minuto a minuto.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Santa Fe vs Corinthians

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Ómar Frasica, Luis Palacios, Nahuel Bustos y Hugo Rodallega. DT: Alfredo Arias.

Así formaría Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon; Rodrigo Garro, Jesse Lingard y Yuri Alberto. DT: Fernando Diniz.

Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿quién es el favorito de Santa Fe vs Corinthians según la IA?

De acuerdo con ChatGPT, el gran favorito a llevarse los tres puntos es Corinthians. Le ratifica su puntaje perfecto en el grupo, pues lleva 9 puntos de 9 posibles y ningún gol en contra. De hecho le ganó a Santa Fe en la primera vuelta, como local, con un sólido 2-0 hace poco. }

Sin embargo, la IA no descarta que la altura de Bogotá le otorgue un punto a favor de la escuadra local. Será un juego incómodo y más cerrado de lo que se presupuesta. Un empate tampoco sería locura.

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