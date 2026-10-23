¡Locura en Argentina! Estudiantes da el Maracanazo y buscará acabar con la hegemonía brasileña en Libertadores

Estudiantes eliminó a Flamengo en el Maracaná y desató la locura en Argentina. Ahora buscará conquistar su quinta Libertadores y terminar con siete años de dominio brasileño

El Pincha quiere ser el primer campeón no brasileño desde 2019 | Claro Sports

Argentina volvió a vivir una noche de fiesta en la Copa Libertadores. Estudiantes de La Plata consiguió una clasificación histórica a la final de la edición 2026 tras eliminar al vigente campeón, Flamengo, en el estadio Maracaná, un resultado que provocó celebraciones multitudinarias en las calles de La Plata y devolvió al fútbol argentino la ilusión de conquistar el máximo torneo continental.

El conjunto dirigido por Alexander Medina empató 0-0 en Brasil y se impuso 3-2 en la tanda de penales, con una actuación decisiva del portero uruguayo Fernando Muslera, quien detuvo tres disparos. El ‘Pincha’ disputará su sexta final de Libertadores y tendrá la oportunidad de conquistar su quinto título, además de interrumpir una racha de siete campeonatos consecutivos obtenidos por clubes brasileños.

Locura en La Plata: así se vivieron los festejos por la clasificación de Estudiantes

La clasificación desató una celebración que comenzó en Río de Janeiro y rápidamente se trasladó a Argentina. Miles de aficionados de Estudiantes salieron a las calles de La Plata para festejar el regreso de su equipo a una final continental después de 17 años. La tradicional esquina de la avenida 7 y la calle 50 se convirtió en el principal punto de encuentro para los seguidores albirrojos.

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#EDLP ¡LOCURA PINCHA EN 7 Y 50! 🦁🇦🇹 Cientos de hinchas de Estudiantes copan el centro de La Plata para festejar el histórico pase a la final de la Copa Libertadores. 🏆 Después del 0 a 0 ante Flamengo y el triunfazo 3 a 2 en los penales en el Maracaná, el Pincha desató la fiesta. 🦁 ¡Estudiantes va por la gloria ante Palmeiras y La Plata es una fiesta! ❤️ — 0221 (@0221comar) October 23, 2026

El centro de la ciudad quedó cubierto de playeras rojiblancas, banderas y grupos de aficionados que cantaron durante varias horas. Los bocinazos, abrazos y saltos acompañaron una celebración que se prolongó hasta la madrugada del viernes 23 de octubre. Entre las canciones más escuchadas estuvieron “Dale León”, “vamos Pincha, vamos” y “el que no salta, no va a Uruguay”, en referencia a la sede de la final.

La fiesta también tuvo su escenario en el Maracaná, donde cerca de 4 mil aficionados argentinos acompañaron a Estudiantes en una de las noches más importantes de su historia reciente. Después del penal definitivo, los seguidores celebraron desde las tribunas mientras los futbolistas se abrazaban sobre el terreno de juego, conscientes de haber eliminado a uno de los principales candidatos al campeonato.

El encuentro había estado marcado por la resistencia del equipo argentino. Después del empate sin goles en la ida, Estudiantes quedó con diez jugadores alrededor del minuto 50 por la expulsión de Baltasar Rodríguez, pero consiguió mantener su portería invicta ante Flamengo. El empate global sin anotaciones llevó la eliminatoria a una definición desde los once metros.

Entonces apareció Fernando Muslera, quien detuvo los penales de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique para asegurar la victoria de Estudiantes por 3-2. El guardameta de 40 años celebró con un baile que recordó los festejos de Emiliano Martínez con la selección argentina, antes de recibir el abrazo de sus compañeros.

La celebración continuó fuera del estadio. Los jugadores regresaron al hotel de concentración en Río de Janeiro y compartieron cánticos y saltos con los aficionados que los esperaban. Marcos Rojo difundió imágenes de los festejos del plantel, mientras Muslera recibió nuevas muestras de reconocimiento por su actuación. La alegría también alcanzó a Guido Carrillo y Joaquín Correa, quienes fueron captados emocionados frente a los seguidores argentinos.

RECIBIMIENTO PINCHA!!! 🇦🇹🙌🏻 Así llegaron los finalistas al Hotel Windsor donde lo esperó una multitud albirroja descontrolada. ⚽️🥳 QUE LOCURA TODO!!! 🏆🦁 #EDLP https://t.co/pHqD6J6x5U — Estudiantes y su gente 📻 🇦🇹 (@Edelpysugente) October 23, 2026

Estudiantes busca terminar con siete años de dominio brasileño en la Copa Libertadores

Más allá de la clasificación, Estudiantes tendrá la oportunidad de poner fin a una hegemonía que comenzó en 2019 y que ha mantenido el trofeo de la Libertadores en Brasil durante siete ediciones consecutivas. El conjunto argentino enfrentará a Palmeiras, otro de los clubes que han protagonizado el dominio del fútbol brasileño en Sudamérica.

La racha comenzó con Flamengo, campeón en 2019 tras derrotar a River Plate, y continuó con el bicampeonato de Palmeiras en 2020 y 2021. Flamengo volvió a coronarse en 2022, Fluminense consiguió su primer título en 2023, Botafogo levantó la copa en 2024 y Flamengo recuperó el campeonato en 2025, completando una secuencia de siete años con representantes brasileños en lo más alto.

El último equipo no brasileño que conquistó la Copa Libertadores fue River Plate en 2018, cuando derrotó 3-1 a Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 9 de diciembre. Aquella final, una de las más recordadas del fútbol sudamericano, terminó con el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo levantando el trofeo después de imponerse en el tiempo extra. Desde entonces, ningún club argentino ha conseguido repetir la hazaña.

Para Estudiantes, la posibilidad de conquistar América tiene un significado particular. El ‘Pincha’ presume cuatro títulos de Libertadores, obtenidos en 1968, 1969, 1970 y 2009, además de una final perdida en 1971. Su última consagración ocurrió hace 17 años, cuando el equipo dirigido por Alejandro Sabella, con Juan Sebastián Verón como figura, derrotó 2-1 a Cruzeiro en Belo Horizonte después de igualar sin goles en Argentina.

La historia también presenta una coincidencia especial para el conjunto platense. Estudiantes volverá a enfrentarse a Palmeiras en una final de Libertadores, tal como ocurrió en 1968, cuando conquistó su primer campeonato continental. Aquella definición necesitó de un tercer encuentro, disputado precisamente en el estadio Centenario de Montevideo, donde el cuadro argentino ganó 2-0 con goles de Juan Ramón Verón y Felipe Ribaudo.

El nuevo enfrentamiento está programado para el sábado 28 de noviembre de 2026 en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Palmeiras consiguió su clasificación después de eliminar a Fluminense en penales, por lo que buscará su cuarta Libertadores, mientras Estudiantes intentará conquistar la quinta de su historia y devolver el campeonato a Argentina.

La noche del Maracaná ya quedó registrada como otro de los grandes episodios internacionales del conjunto albirrojo. Estudiantes eliminó al vigente campeón en territorio brasileño y se convirtió en el último obstáculo para que Brasil prolongue su dominio continental. Ahora, con una ciudad que volvió a celebrar en las calles y una afición que sueña con una nueva conquista, el ‘Pincha’ está a un partido de devolver la Copa Libertadores al fútbol argentino.