Comunicaciones vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Comunicaciones Antigua, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Comunicaciones recibe a Antigua GFC en el estadio Cementos Progreso por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Cremas necesitan una victoria para frenar su caída y recuperar confianza, mientras los coloniales buscarán defender el liderato ante un rival urgido de puntos. Conoce aquí el horario y dónde mirar en vivo este encuentro del fútbol guatemalteco.

Comunicaciones ocupa la undécima casilla con 14 puntos, producto de cuatro triunfos, dos empates y nueve derrotas. El equipo de Roberto Montoya viene de perder 1-0 ante Malacateco y acumula tres derrotas consecutivas, con apenas dos victorias en sus últimos 10 partidos. Los Cremas atraviesan un momento complicado y necesitan aprovechar la localía para reencontrarse con el triunfo, salir de la parte baja de la tabla y comenzar a recuperar terreno en el campeonato.

Por su parte, Antigua GFC lidera el torneo con 29 unidades, después de sumar nueve victorias, dos empates y cuatro derrotas. Los dirigidos por Mauricio Tapia llegan tras golear 3-0 a Xelajú MC y encadenan cuatro partidos sin perder, una recuperación que dejó atrás una racha de tres caídas consecutivas. Los coloniales buscarán imponer su buen momento en el Cementos Progreso para mantenerse en la cima y sostener la ventaja sobre Municipal y Guastatoya, sus principales perseguidores.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Comunicaciones vs Antigua GFC de la jornada 16 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Antigua GFC será el sábado 24 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX y Canal 11.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Antigua GFC hoy

Comunicaciones no podrá contar con Samuel Camacho, expulsado en el encuentro ante Malacateco, mientras que Antigua GFC no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Montoya y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Kevin Grijalva, Juan Osorio, Elsar Martínez, Stheven Robles; Karel Espino, Paolo Dantaz, Nicolás Olivera; Nelson García, Dewinder Bradley y Dairon Reyes. DT: Roberto Montoya.

Antigua GFC: Luis Morán; José Gálvez, Alexander Robinson, José Ardón, Suhander Zúñiga; Óscar Castellanos, José Rosales, Enrique Camargo; Kevin López, Agustín Maziero y José Espinoza. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Antigua GFC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Antigua GFC:

22 de agosto de 2026 | Antigua GFC 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 2 de mayo de 2026 | Comunicaciones 2-0 Antigua GFC | Cuartos de Final Torneo Apertura 2026

| Cuartos de Final Torneo Apertura 2026 29 de abril de 2026 | Antigua GFC 3-2 Comunicaciones | Cuartos de Final Torneo Apertura 2026

| Cuartos de Final Torneo Apertura 2026 19 de marzo de 2026 | Comunicaciones 0-1 Antigua GFC | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 29 de enero de 2026 | Antigua GFC 0-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2026

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