El mexicano que dirigirá a Marquense tras la salida de Omar Arellano

La salida de Arellano se produjo durante una semana de cambios para el conjunto de los Leones.

Marquense busca mejorar su situación en el Apertura. (Marquense Facebook)

Marquense tiene nuevo entrenador para afrontar la continuidad del Torneo Apertura 2026. La directiva del conjunto de San Marcos decidió finalizar el ciclo de Omar Arellano y entregó de manera interina la conducción del equipo a Julio Manuel Naya Barba, quien ya formaba parte del cuerpo técnico como asistente.

La salida de Arellano se produjo durante una semana de cambios para el conjunto de los Leones. La dirigencia optó por modificar el rumbo del equipo y, de momento, mantuvo la conducción en manos de un técnico mexicano que conoce el plantel y el trabajo realizado en los últimos meses.

Naya, de 58 años, asumió sus nuevas funciones con poco margen de preparación. Su primera prueba al frente de Marquense será este domingo, cuando el equipo se mida con Cobán Imperial por una nueva jornada del campeonato guatemalteco.

Julio Naya, el nuevo entrenador de Marquense

El nuevo técnico de Marquense llegó a Guatemala meses atrás para integrarse al proyecto de Omar Arellano como asistente. Ese conocimiento previo del grupo fue uno de los factores que permitió a la directiva confiarle el equipo mientras analiza una decisión definitiva para el banquillo.

A lo largo de su carrera, Naya ha trabajado en diferentes equipos de México y también tuvo una experiencia fuera de su país. Entre los clubes que dirigió aparecen Correcaminos, Mexicali, Coras FC, Tritones Vallarta, Coras de Nayarit y UAT Premier.

El entrenador mexicano también cuenta con experiencia como integrante de cuerpos técnicos. Fue asistente en Tigres B, León e Indios de Ciudad Juárez, etapas que le permitieron trabajar dentro de distintas estructuras del futbol mexicano antes de asumir nuevos retos como entrenador principal.

Fuera de México, Naya también dirigió al Real Estelí de Nicaragua. Su paso por el futbol centroamericano le brinda conocimiento de la región y representa otro antecedente para afrontar su nueva etapa en el campeonato guatemalteco.

Por ahora, la dirigencia de Marquense le otorgó la responsabilidad de dirigir al equipo durante el próximo partido. El duelo ante Cobán Imperial será su primera oportunidad para mostrar su idea de juego y buscar una respuesta inmediata del plantel.

La continuidad de Julio Naya todavía no está asegurada. La directiva podría mantenerlo en el puesto si los resultados acompañan, aunque tampoco se descarta la llegada de otro entrenador para hacerse cargo del equipo durante el resto del Apertura 2026.

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