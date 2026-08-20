Alianza vs Olimpia, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 4, goles y resultado en directo
Sigue el partido entre Alianza y Olimpia por la cuarta jornada de la Copa Centroamericana 2026.
¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas
La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos, donde cada participante disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final, instancia desde la cual las eliminatorias se juegan a ida y vuelta hasta definir al campeón. Los ocho clasificados son ordenados según su rendimiento en la fase de grupos y los cruces de cuartos quedan establecidos como 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Además, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de la Copa Centroamericana avanza directamente a los octavos de final de ese certamen.
¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Alianza vs Olimpia
Ni Alianza ni Olimpia han logrado conquistar la Copa Centroamericana de Concacaf desde la creación de su formato actual en 2023. Ambos clubes todavía buscan dar el salto en el torneo regional y tampoco han conseguido superar la fase de grupos en sus participaciones anteriores. El máximo ganador de la competencia es Alajuelense, campeón de las ediciones 2023, 2024 y 2025, por lo que FAS y Verdes intentan escribir por primera vez su nombre entre los ganadores del certamen.
Antecedentes y últimos resultados del Alianza vs Olimpia
Alianza y Olimpia se enfrentarán por primera vez en su historia.
¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Alianza vs Olimpia de la jornada 4 de la Copa Centroamericana?
El encuentro entre Alianza y Olimpia se disputará el jueves 20 de agosto a las 19:00 (hora local) en el estadio Rommel Fernández. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Panamá y Honduras. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.
Alianza vs Olimpia, en vivo
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Alianza vs Olimpia! El conjunto panameño recibe este jueves al equipo hondureño en el Estadio Rommel Fernández, en un duelo correspondiente al Grupo C de la Copa Centroamericana 2026. El partido tiene importancia para ambos equipos, ya que Alianza busca mantenerse en la pelea por la clasificación, mientras Olimpia pretende acercarse a los cuartos de final.
Alianza llega a este compromiso después de vencer a UMECIT y buscará aprovechar nuevamente su condición de local para sumar puntos en la recta final de la fase de grupos. El equipo panameño necesita mantener el buen momento y conseguir un resultado que le permita continuar con opciones de avanzar. En defensa, Jhon Marquínez es uno de sus jugadores a seguir, luego de registrar 19 despejes en el torneo.
Del otro lado, Olimpia afronta el encuentro con una oportunidad para avanzar a los cuartos de final. El conjunto hondureño asegurará su clasificación si consigue una victoria, por lo que saldrá en busca de los tres puntos desde el inicio. Además, el León mantiene un registro positivo frente a clubes panameños en la Copa Centroamericana, con dos triunfos y un empate. En esta edición, ya superó 2-1 a UMECIT como visitante.