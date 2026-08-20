Alianza vs Olimpia, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 4, goles y resultado en directo

Alianza vs Olimpia, en vivo

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Alianza vs Olimpia! El conjunto panameño recibe este jueves al equipo hondureño en el Estadio Rommel Fernández, en un duelo correspondiente al Grupo C de la Copa Centroamericana 2026. El partido tiene importancia para ambos equipos, ya que Alianza busca mantenerse en la pelea por la clasificación, mientras Olimpia pretende acercarse a los cuartos de final.

Alianza llega a este compromiso después de vencer a UMECIT y buscará aprovechar nuevamente su condición de local para sumar puntos en la recta final de la fase de grupos. El equipo panameño necesita mantener el buen momento y conseguir un resultado que le permita continuar con opciones de avanzar. En defensa, Jhon Marquínez es uno de sus jugadores a seguir, luego de registrar 19 despejes en el torneo.

Del otro lado, Olimpia afronta el encuentro con una oportunidad para avanzar a los cuartos de final. El conjunto hondureño asegurará su clasificación si consigue una victoria, por lo que saldrá en busca de los tres puntos desde el inicio. Además, el León mantiene un registro positivo frente a clubes panameños en la Copa Centroamericana, con dos triunfos y un empate. En esta edición, ya superó 2-1 a UMECIT como visitante.