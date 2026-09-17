Atlas vs Pumas en vivo, Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 9

Atlas recibe a Pumas en la jornada 9 del Apertura 2026. Ambos llegan tras perder y buscan mantenerse en la zona de clasificación de la Liga MX

Partidos en vivo: Atlas vs Pumas | Claro Sports

Atlas y Pumas se enfrentarán en la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido que puede modificar sus posiciones en la zona media de la clasificación. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Jalisco.

Los rojinegros llegan después de perder 5-2 frente al Toluca, resultado que extendió a tres partidos su racha sin victorias. El equipo dirigido por Hernán Crespo ocupa el noveno puesto con 13 puntos, producto de cuatro triunfos, un empate y tres derrotas.

Pumas también buscará responder después del 3-0 sufrido ante Chivas en el Estadio Akron. Los universitarios están en la undécima posición con 11 unidades, tras registrar tres victorias, dos empates y tres derrotas en sus primeros ocho compromisos. La tabla del Apertura 2026 coloca a ambos clubes separados por dos puntos.

El duelo enfrentará a dos equipos que han recibido más goles de los que han marcado: Atlas suma 12 tantos a favor y 14 en contra, mientras que Pumas registra 11 anotaciones y 12 recibidas. La necesidad de sumar aumenta ante la cercanía de los clubes ubicados en la zona de clasificación.

Fecha, horario y dónde ver el Atlas vs Pumas del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido Atlas vs Pumas se disputará el sábado 19 de septiembre de 2026, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco. La transmisión comenzará desde las 16:50 horas por Canal 5, mientras que el partido también podrá verse por TUDN, ViX Premium y Layvtime.

Partido: Atlas vs Pumas

Atlas vs Pumas Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026

sábado 19 de septiembre de 2026 Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

17:00 horas, tiempo del centro de México Sede: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco Televisión: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium y Layvtime

Alineaciones probables del Atlas vs Pumas para la jornada 9 de la Liga MX 2026

Las alineaciones todavía no son oficiales y podrían cambiar antes del partido. Atlas tiene a Edgar Zaldívar en duda, mientras que Pumas espera conocer la disponibilidad de Álvaro Angulo y no contará con José Juan Macías ni Sebastián Córdova.

Atlas: Camilo Vargas; G. Aguirre, M. Capasso, M. Valenzuela, J. Rodríguez, P. Monzón; J. Sánchez, Luis Esteves, P. Ramírez, V. Ríos; A. González.

Camilo Vargas; G. Aguirre, M. Capasso, M. Valenzuela, J. Rodríguez, P. Monzón; J. Sánchez, Luis Esteves, P. Ramírez, V. Ríos; A. González. Pumas: Keylor Navas; Nathan Silva, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte; Adalberto Carrasquilla, Rodrigo López, Víctor Arteaga, Pedro Vite; Uriel Antuna, Robert Morales, Juninho Vieira.

Antecedentes y últimos resultados del Atlas vs Pumas en la Liga MX

El historial inmediato muestra un enfrentamiento equilibrado. En sus cinco partidos más recientes de Liga MX se registraron tres empates, una victoria de Atlas y un triunfo de Pumas. Ambos conjuntos anotaron cuatro goles durante ese periodo.

Fecha Local Resultado Visitante 7 de febrero de 2026 Atlas 2-2 Pumas 31 de agosto de 2025 Pumas 1-0 Atlas 26 de enero de 2025 Pumas 0-0 Atlas 24 de agosto de 2024 Atlas 2-1 Pumas 14 de febrero de 2024 Atlas 0-0 Pumas

El antecedente más reciente terminó 2-2 en el Estadio Jalisco. Pedro Vite y Juninho marcaron por los universitarios, mientras que Mateo García y Manuel Capasso anotaron para los rojinegros. El empate de Capasso llegó durante el tiempo agregado.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 9?

Atlas aparece como ligero favorito en los momios de caliente.mx, con una cuota de +138 por su victoria. El empate paga +235, mientras que un triunfo de Pumas presenta una línea de +192. Las cifras pueden cambiar hasta el comienzo del encuentro.

Victoria de Atlas: +138

+138 Empate: +235

+235 Victoria de Pumas: +192

Las cuotas equivalen a probabilidades implícitas aproximadas de 42% para Atlas, 30% para el empate y 34% para Pumas, antes de ajustar el margen de la casa. El mercado concede ventaja al cuadro local, aunque la diferencia entre ambos clubes no es amplia.

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