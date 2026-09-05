Cobán Imperial vs Guastatoya en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Cobán Imperial Guastatoya, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Cobán Imperial y Guastatoya se enfrentarán domingo 6 de septiembre por séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará desde la 13:00 horas en el Estadio Verapaz, donde los locales intentarán aprovechar el respaldo de su afición. Ambos llegan con necesidades diferentes y buscarán cerrar la fecha con tres puntos.

Cobán Imperial ocupa la zona baja de la clasificación y necesita reaccionar tras un comienzo irregular. Los Príncipes Azules vienen de perder 3-2 frente a Suchitepéquez el 28 de agosto, resultado que amplió su registro a cuatro derrotas en seis presentaciones. El conjunto cobanero suma cuatro puntos y tendrá oportunidad de cambiar su situación jugando en casa, donde deberá mejorar su rendimiento para evitar seguir perdiendo terreno.

Guastatoya, en cambio, llega con nueve puntos y se encuentra en la cuarta posición del Apertura 2026. El equipo ha conseguido tres victorias y sufrió tres derrotas en sus seis encuentros anteriores. El partido anterior terminó con una caída por 2-1 ante Marquense, por lo que buscará recuperar el triunfo en la visita al Estadio Verapaz.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cobán Imperial vs Guastatoya de la jornada 7 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Cobán Imperial y Guastatoya será el domingo de septiembre a las 13:00 horas en el Estadio Verapaz y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Guatemala.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs Guastatoya hoy

Ni Cobán Imperial ni Guastatoya cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Ramiro Cepeda y Martín García no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cobán Imperial : Tomás Casas, Ángel Cabrera, Luis De León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto, Steven Paredes, Byron Leal, Kenneth Valdez, Uri Amaral, Janderson Pereira. DT : Ramiro Cepeda.

: Tomás Casas, Ángel Cabrera, Luis De León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto, Steven Paredes, Byron Leal, Kenneth Valdez, Uri Amaral, Janderson Pereira. : Ramiro Cepeda. Guastatoya: Rubén Escobar, Andy Contreras, Emanuel Yori, Brayan Morales, Víctor Armas, Nicolas Lovato, Ariel Lon, Denilson Sánchez, Bryan Lemus, Ángel Tejeda, Víctor Ávalos. DT: Martín García.

Antecedentes y últimos resultados del Cobán Imperial vs Guastatoya en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Guastatoya:

12 de abril de 2026 | Cobán imperial 1-1 Guastatoya | Torneo Clausura

21 de febrero de 2026 | Guastatoya 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

4 de octubre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Guastatoya | Torneo Apertura

27 de julio de 2025 | Guastatoya 0-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

2 de abril de 2025 | Cobán Imperial 0-0 Guastatoya | Torneo Clausura

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