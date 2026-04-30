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Marquense vs Xelajú en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Publicado por Santiago Villahoz

Sigue en vivo las incidencias más destacadas del minuto a minuto.

Marquense vs Xelajú, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports
Marquense vs Xelajú, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Marquense y Xelajú, válido por la el juego de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense vs Xelajú hoy 30 de abril de 2026?

El encuentro entre Marquense y Xelajú está programado para el jueves 30 de abril a las 16:30 horas y se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Marquense vs Xelajú para los cuartos de final, al momento

  • Marquense: Javier Colli; Elvi Elington, Fernando Fuentes, Oscar Linton, Marco Rodas; Josué Cano, David Chuc, Dylan Flores; Renato Mencía, Andy Ruiz y Carlos Estrada. DT: Omar Arellano.
  • Xelajú MC: Nery Lobos; Widvin Tebalan, Kevin Ruiz, Javier González, Manuel Romero; Jorge Aparicio, Raúl Calderón, Juan Cardona, Yair Jaén; Elmer Cardoza y Harim Quezada. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes del Marquense vs Xelajú y últimos resultados en la Liga de Guatemala

1 de abril de 2026 | Marquense 1-0 Xelajú | Torneo Clausura 2026 15 de febrero de 2026 | Xelajú 4-2 Marquense | Torneo Clausura 2026 5 de noviembre de 2025 | Marquense 1-0 Xelajú | Torneo Apertura 2025 31 de agosto de 2025 | Xelajú 3-1 Marquense | Torneo Apertura 2025 20 de abril de 2025 | Marquense 1-0 Xelajú | Torneo Clausura 2025



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