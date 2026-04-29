Antigua GFC vs Comunicaciones en vivo Liga de Guatemala 2026: partido de ida de los cuartos de final

Sigue el minuto a minuto del partido entre Antigua GFC y Comunicaciones por los cuartos de final del Torneo Clausura de Guatemala.

Antigua Comunicaciones, Liga Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos el minuto a minuto del duelo entre Antigua GFC y Comunicaciones FC! El estadio Pensativo será el escenario del primer capítulo de una de las llaves más atractivas de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

El conjunto colonial cerró la fase regular en el quinto puesto con 34 puntos, tras sumar nueve victorias, siete empates y seis derrotas. En la última jornada empató 2-2 ante Achuapa, en un partido que tenía controlado tras ir 2-0 arriba. A pesar de ese cierre, el equipo dirigido por Mauricio Tapia llega con una tendencia positiva, con seis triunfos en sus últimos nueve encuentros y una evolución sostenida tras un inicio irregular.

Por su parte, Comunicaciones finalizó cuarto con 35 unidades, producto de once victorias, dos empates y nueve derrotas. En su último compromiso cayó 1-0 frente a Malacateco, con una alineación alterna luego de asegurar la permanencia. Superada esa presión, el equipo ahora centra su objetivo en la fase final, en una serie que se anticipa cerrada frente a un rival que llega en buen momento.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Antigua GFC vs Comunicaciones hoy miércoles 29 de abril de 2026?

El encuentro entre Antigua GFC y Comunicaciones está programado para el miércoles 29 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Pensativo. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Antigua GFC vs Comunicaciones para la ida de los cuartos de final, al momento

Ni Antigua GFC ni Comunicaciones cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de ida de los cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Fantasma Figueroa no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Antigua GFC : Luis Morán; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, José Ardón, Kevin Grijalva; Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Santiago Garzaro; Brayam Castañeda, Agustín Maziero y Andris Herrera. DT : Mauricio Tapia.

: Luis Morán; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, José Ardón, Kevin Grijalva; Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Santiago Garzaro; Brayam Castañeda, Agustín Maziero y Andris Herrera. : Mauricio Tapia. Comunicaciones: Fredy Pérez; Erick González, José Pinto, Andy Contreras, Ernesto Monreal, Stheven Robles; Dairon Reyes, Karel Espino, Wilson Pineda; Omar Duarte y Janpol Morales. DT: Fantasma Figueroa.

Antecedentes del Antigua GFC vs Comunicaciones y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Comunicaciones:

19 de marzo de 2026 | Comunicaciones 0-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 29 de enero de 2026 | Antigua GFC 0-1 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 16 de noviembre de 2025 | Antigua GFC 3-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 13 de septiembre de 2025 | Comunicaciones 0-3 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 29 de marzo de 2025 | Antigua GFC 1-1 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025

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