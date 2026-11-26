Sigue el minuto a minuto del partido entre Municipal y Aurora correspondiente a la jornada 19 del Torneo Apertura de Guatemala.

Municipal vs Aurora, minuto a minuto | Claro Sports

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Municipal vs Aurora hoy miércoles 25 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Municipal y Aurora, reprogramado de la jornada 19, será el miércoles 25 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio El Trébol y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Municipal vs Aurora para la jornada 19, al momento

Municipal no podrá contar con Nicolás Samayoa y Pedro Altán, expulsados ante Antigua GFC, mientras que Aurora no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Municipal: Braulio Linares; José Morales, José Mena, Carlos Estrada, Aubrey David; Jonathan Franco, Yunior Pérez; John Méndez, Rudy Muñoz, Erik López; y Jefry Bantes. DT: Mario Acevedo.

Aurora: Liborio Sánchez; Daniel Baján, Marcos Acosta, Carlos Flores, Klisman García; José Grajeda, José Luis Vivas, Pablo Mingorance; Jorge Ticurú, Víctor Urias; y Héctor Morales. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes del Municipal vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Aurora:

10 de septiembre de 2026 | Aurora 1-2 Municipal | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 15 de marzo de 2026 | Municipal 4-1 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de enero de 2026 | Aurora 2-2 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de octubre de 2025 | Aurora 1-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de julio de 2025 | Municipal 2-1 Aurora | Torneo Apertura 2025

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