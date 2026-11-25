¿Por qué a Motagua le seguirá importando lo que pase en Texas?

Giancarlo Sacaza dará un salto en su carrera | @MOTAGUAcom

Motagua encontró la manera de vender a Giancarlo Sacaza sin renunciar por completo a lo que pueda valer el defensor hondureño en unos años. Según informó La Prensa, el Ciclón Azul y el Austin FC acordaron el traspaso del zaguero de 22 años, quien terminaría el Apertura 2026 con las Águilas antes de incorporarse a la MLS en 2027. La clave para Motagua está en la parte de la ficha que conservaría.

De acuerdo con Deportes TVC, Austin FC pagaría 300.000 dólares por el 80% de los derechos económicos de Sacaza. El 20% restante quedaría en manos de Motagua, que podría recibir un segundo ingreso si el club estadounidense vende al futbolista más adelante. Los montos corresponden a lo reportado por el medio hondureño; los clubes todavía no han publicado el detalle económico del traspaso.

El plazo del contrato ayuda a entender por qué ese porcentaje es importante para los azules. Cuando avanzó la negociación, a principios de noviembre, a Sacaza le quedaban alrededor de seis meses de vínculo con Motagua, según La Prensa. El arreglo le permitiría al club cobrar por la salida de uno de sus titulares antes de que venza ese contrato y participar de una eventual venta en el exterior.

El consejo que recibió Sacaza antes de dar el salto a la MLS

El recorrido de Sacaza hasta esta oportunidad comenzó en la Academia Leones de San Pedro Sula. Pasó por las reservas de Real España y llegó a Motagua en 2023. Con Javier López se ganó un lugar en el centro de la defensa y sus actuaciones le abrieron la puerta de la Selección de Honduras. En Austin volvería a encontrarse con un compañero de la H: Joseph Rosales, quien ya integra el plantel texano.

En Motagua, uno de los que mejor conoce a Sacaza es Luis Vega, su compañero de zaga y amigo desde que Giancarlo tenía ocho años. Después de marcar en el triunfo 2-0 sobre Olimpia, Vega contó que los dos ya habían hablado de la posibilidad de separarse al terminar el torneo. Y aunque eso signifique perder a su compañero en la defensa azul, no dudó en recomendarle que se fuera: “Yo le dije que la aprovechara, que no la pensara dos veces y que aprovechara el salto“.

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