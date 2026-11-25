El equipo de Felipe Baloy perdió en sus tres presentaciones.

Panamá se marcha del Mundial sub 17 sin victorias | @fepafut

Panamá perdió 4-1 ante Egipto en Doha y quedó eliminada del Mundial sub 17 de Qatar 2026. El equipo de Felipe Baloy, que necesitaba ganar para seguir en carrera, tuvo su mejor oportunidad de volver al partido apenas iniciado el segundo tiempo. Thiago Chalmers descontó después del doblete de Youssef Abdullah y dejó a la Rojita a un gol del empate, pero Egipto tardó apenas nueve minutos en recuperar la ventaja de dos

La primera ocasión clara fue panameña. A los seis minutos, Lucas Norte encontró a Estevis López dentro del área y el zurdazo del atacante dio en el poste. El 1-0 también nació con Panamá en ataque, pero terminó en el arco contrario: a los 27, Egipto recuperó la pelota tras un tiro de esquina de la Rojita, Ahmed Safwat lanzó el contragolpe y Abdullah definió de derecha ante Adamir Aparicio. El árbitro revisó una posible mano y confirmó el gol.

Panamá pudo irse al descanso en igualdad. López puso un centro para Giancarlo Alemán, cuyo cabezazo obligó al arquero egipcio a intervenir por abajo. En la reanudación, en cambio, los dos equipos acertaron casi de inmediato. A los 47, Abdullah recibió un pase de Ahmed Bashir y marcó el segundo con un remate bajo. Tres minutos después, en una jugada preparada de tiro libre, Chalmers recibió en el área, giró y sacó el zurdazo del 2-1.

Con el empate a tiro, López ganó una falta cerca del área y cobró por encima del travesaño. En la siguiente llegada egipcia, Aparicio alcanzó a tapar un disparo de Safwat, pero Khaled Mokhtar fue el primero en llegar al rebote y empujó el 3-1 a los 59. Mohamed Gamal selló el 4-1 de penal a los 77, después de que Alemán derribara a Safwat dentro del área

¡TRISTE MOMENTO!😥



Estevis López afectado luego de quedar fuera de la fase de grupos del Mundial U17.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/zc9mlDuYel — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 25, 2026

Así terminó Panamá en el grupo A del Mundial sub 17

La selección de Baloy terminó cuarta, con tres derrotas, dos goles a favor y ocho en contra. Había perdido 2-0 ante el anfitrión Qatar y 2-1 frente a Grecia, partido que llegó a igualar con un gol de Estevis López al minuto 84 antes de recibir el tanto decisivo en el 90+5. López y Chalmers fueron los únicos panameños que marcaron en esta edición del Mundial.

Te puede interesar –