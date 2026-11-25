Las desvinculaciones se producen en el marco de la reorganización de los planteles tras el cierre del campeonato.

Arquimides Ordoñez y su futuro en duda | AFP Photo

Arquímides Ordóñez y Damián Rivera no seguirán en el FC Tulsa y Phoenix Rising, respectivamente. Los dos futbolistas guatemaltecos finalizaron sus etapas en la USL Championship de Estados Unidos sin conseguir afianzarse en sus equipos y deberán definir dónde continuarán sus carreras de cara a la temporada 2027.

Las desvinculaciones se producen en el marco de la reorganización de los planteles tras el cierre del campeonato. Tanto Tulsa como Phoenix Rising comenzaron a comunicar sus decisiones contractuales, entre las que se encuentran las salidas de los dos representantes del fútbol guatemalteco.

Ordóñez concluyó su etapa en el FC Tulsa con cuatro goles en 14 presentaciones, lo que representa un promedio de una anotación cada tres partidos y medio. Pese a sus aportes ofensivos, la institución decidió no contar con el delantero para el próximo campeonato.

En el caso de Rivera, su salida del Phoenix Rising se concretó tras el vencimiento de su contrato. El atacante acumuló 409 minutos durante la temporada 2026, repartidos en 13 encuentros, en los que contribuyó con una asistencia.

Ordóñez y Rivera buscan recuperar terreno en la selección de Guatemala

La incertidumbre sobre el futuro de ambos jugadores coincide con un período de escasa participación internacional. Ninguno estuvo presente en los últimos compromisos de la selección guatemalteca, que afrontará nuevos desafíos durante el próximo año.

Ordóñez recibió una convocatoria para la fecha FIFA de octubre, pero comunicó que no podía incorporarse debido a una lesión, aunque continuó teniendo actividad con Tulsa. Rivera, en cambio, solamente fue citado para el amistoso ante Canadá de enero, en el que disputó 45 minutos.

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Recuperar continuidad a nivel de clubes será uno de los objetivos de ambos futbolistas para volver a competir por un lugar en la Bicolor, que tendrá por delante las preliminares de la Copa Oro 2027 frente a República Dominicana.

En contrapartida, otro futbolista guatemalteco ya tiene definida su situación contractual en el fútbol norteamericano. Olger Escobar permanecerá en el CF Montreal durante la temporada 2027 de la MLS, después de que el conjunto canadiense hiciera efectiva la opción de renovación contemplada en su contrato.

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