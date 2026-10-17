Mixco vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Mixco vs Cobán Imperial, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Deportivo Mixco y Cobán Imperial se enfrentarán este domingo 18 de octubre en el Estadio Santo Domingo de Guzmán por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos buscarán sumar puntos para mejorar sus posiciones en la clasificación. En el último enfrentamiento entre ambos, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato, Cobán Imperial se impuso por 3-2.

Deportivo Mixco llega después de empatar 1-1 frente a Marquense en condición de visitante. Los chicharroneros ocupan la séptima posición con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y cinco derrotas en 13 partidos disputados. El conjunto local intentará aprovechar este compromiso para acercarse a los puestos de clasificación y recuperarse de la derrota sufrida ante Cobán en la primera vuelta.

Por su parte, Cobán Imperial ocupa el noveno puesto con 16 unidades, tras cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas. Los Príncipes Azules vienen de vencer 2-1 a Municipal y buscarán conseguir otro triunfo para reducir la distancia con sus rivales directos. El equipo cobanero acumula 18 goles a favor y 21 en contra durante el campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Mixco vs Cobán Imperial de la jornada 15 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y Cobán Imperial será el domingo 18 de octubre de 2026 a las 15:00 horas de Guatemala en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. Se podrá ver en vivo a través de TV Azteca Guate, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Cobán Imperial hoy

Mixco no podrá contar con Allen Yanes tras ser expulsado en la última fecha, mientras que Cobán Imperial no tendrá futbolistas sancionados para este partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Ramiro Cepeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Mixco : Kevin Moscoso (C), Cristian Jiménez, Manuel Moreno, Diego Méndez, Rodrigo Marroquín, Fabian Cuero, José Can, Melvin Gómez, Christian Ojeda, Yonathan Pozuelos, José Bolaños. DT : Fabricio Benítez

: Kevin Moscoso (C), Cristian Jiménez, Manuel Moreno, Diego Méndez, Rodrigo Marroquín, Fabian Cuero, José Can, Melvin Gómez, Christian Ojeda, Yonathan Pozuelos, José Bolaños. : Fabricio Benítez Cobán Imperial: Tomás Casas, Luis De León (C), Selvin Tení, Blady Aldana, Eduardo Soto, Juan Carlos Winter, Byron Leal, Ángel Cabrera, Michael Moreira, Lester Ical, Luis Rosas. DT: Ramiro Cepeda.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Mixco y Cobán Imperial:

15 de agosto de 2026 | Cobán Imperial 3-2 Mixco | Torneo Apertura

2 de mayo de 2026 | Mixco 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

29 de abril de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Mixco | Torneo Clausura

21 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 1-1 Mixco | Torneo Clausura

31 de enero de 2026 | Mixco 1-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura

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