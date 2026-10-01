Panamá no pudo completar la remontada y los penales sentenciaron su suerte en Japón

Otra prueba para los de Thomas Christiansen.

Panamá no pudo ante Nueva Zelanda | @fepafut

La Selección de Panamá empató 1-1 con Nueva Zelanda, pero perdió 5-3 en la tanda de penales y quedó fuera de la final de la Copa Kirin 2026. El equipo de Thomas Christiansen consiguió recuperarse de una desventaja inicial con el primer gol de Giovany Herbert en la selección mayor, aunque no pudo completar la remontada este jueves en el Estadio Internacional de Yokohama, Japón.

La Sele comenzó con la iniciativa y concentró buena parte de sus ataques por el sector izquierdo, donde Jorge Gutiérrez y José Luis Rodríguez buscaron generar espacios. Sin embargo, ese control inicial no se tradujo en remates al arco. Nueva Zelanda fue más efectiva y abrió el marcador a los 13 minutos, cuando Marko Stamenic culminó una jugada colectiva que encontró mal parada a la defensa panameña.

La reacción canalera tuvo ocasiones suficientes para cambiar el resultado antes del descanso. Herbert no consiguió orientar un envío de César Blackman a los 22 minutos y José Fajardo probó después con un derechazo débil al finalizar un contraataque. El delantero volvió a aparecer al 35, pero tampoco pudo resolver una llegada al área tras una buena incursión de Rodríguez por la izquierda.

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La insistencia finalmente tuvo premio en el tiempo añadido de la primera mitad. José Luis Rodríguez volvió a desequilibrar por su banda y asistió a Giovany Herbert, quien definió de zurda para establecer el 1-1. El futbolista colonense, de 21 años, celebró así su estreno goleador con la selección mayor y permitió que Panamá se marchara al descanso con el marcador igualado.

Christiansen movió el equipo para el complemento con el ingreso de Omar Valencia, autor del empate ante India en el primer amistoso de la gira. El lateral aportó velocidad y buscó asociarse con el “Pumita” Rodríguez para mantener activa la ofensiva por izquierda. Panamá intentó aprovechar esas combinaciones, aunque le faltó precisión para convertir sus avances en el gol de la ventaja.

El trámite cambió después de los 65 minutos, cuando las modificaciones en el mediocampo panameño coincidieron con un período de mayor control de Nueva Zelanda. Los oceánicos tampoco consiguieron trasladar ese dominio al marcador y el encuentro permaneció abierto. La Sele recuperó la pelota en el tramo final y buscó el triunfo, pero el 1-1 obligó a definir el pase desde el punto penal.

Nueva Zelanda convirtió sus cinco lanzamientos y encontró en Alex Paulsen a una figura decisiva. El guardameta detuvo el remate de Mijahir Jiménez y dejó a Panamá en desventaja en la tanda. Michael Boxall ejecutó el último cobro de los oceánicos y aseguró el 5-3 que les entregó la clasificación, después de un partido en el que ninguno había conseguido imponerse durante los 90 minutos.

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Tras este resultado, Panamá enfrentará a Ecuador el lunes 5 de octubre por el tercer puesto de la Copa Kirin, en Tokio. La selección sudamericana también quedó eliminada por penales: empató 0-0 con Japón y perdió 5-4 en la definición. Los anfitriones disputarán la final ante Nueva Zelanda, mientras que los dirigidos por Christiansen buscarán cerrar su gira asiática con una victoria.

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