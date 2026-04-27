Nicolás Martínez confirma su vigencia y se corona tricampeón de goleo en Guatemala

El delantero argentino cerró la fase regular como máximo anotador, consolidando su impacto en la Liga Nacional.

Nicolás Martínez, goleador de Mixco | Facebook: Deportivo Mixco

El título de goleo del Torneo Clausura 2026 en Guatemala volvió a tener como protagonista a Nicolás Martínez. El delantero argentino cerró la fase regular como máximo anotador con 15 goles, consolidando su impacto en la Liga Nacional y manteniendo una racha destacada en las últimas temporadas.

El atacante de Deportivo Mixco logró su tercer campeonato de goleo consecutivo. En el Clausura 2025 marcó 11 tantos, en el Apertura 2025 alcanzó 16 y en el actual Clausura 2026 finalizó con 15, cifras que reflejan su regularidad en el frente de ataque.

Durante el certamen, Martínez sostuvo un rendimiento constante. Sus goles aparecieron en distintos momentos del torneo, lo que le permitió mantenerse en la cima de la tabla de anotadores incluso en las jornadas finales.

En la clasificación de goleadores, el argentino se impuso por un margen corto sobre sus perseguidores. La diferencia se mantuvo hasta el cierre, donde aseguró nuevamente el primer lugar sin necesidad de disputar el último partido.

El historial goleador de Martínez en Guatemala se extiende más allá de su etapa en Mixco. También fue máximo anotador en el Clausura 2020 con Antigua GFC y en el Clausura 2021 con Achuapa, ampliando su registro en el país.

En total, el delantero acumula cinco títulos de goleo en la Liga Nacional, respaldados por su continuidad y eficacia frente al arco. Sus números lo ubican entre los atacantes más productivos de los últimos años en el campeonato.

El futuro de Martínez

Su presente también ha generado interés en otros equipos de la región, pero Deportivo Mixco avanzó para asegurar su permanencia. El presidente del club, Neto Bran, confirmó el acuerdo con el jugador y señaló: “Logramos llegar a un acuerdo con él… ya platicó con el técnico y aceptó”.

De cara a la fase final del Clausura 2026, Martínez se mantendrá como referente ofensivo. Su continuidad refuerza el proyecto deportivo del equipo, que buscará competir por el título con su principal carta de gol en plenitud.

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