Fantasma Figueroa cambia la cara de un Comunicaciones que vuelve a soñar

De estar al borde del descenso a pelear el título.

Comunicaciones se salvó del descenso y sueña con el título | @CremasOficial

Comunicaciones cerró la fase regular del Clausura 2026 con una derrota 1-0 ante Malacateco, pero el resultado terminó siendo casi anecdótico dentro de un torneo que fue una verdadera montaña rusa. El equipo crema finalizó en la cuarta posición y se medirá ante Antigua GFC en los cuartos de final, dejando atrás una etapa en la que pasó de pelear por no descender a volver a ilusionarse con el título.

El principal protagonista de este cambio de rumbo es Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, un entrenador que fue duramente criticado durante buena parte del campeonato. Su relación distante con los medios, sus formas directas y algunas decisiones deportivas generaron ruido en el entorno. Sin embargo, en un contexto extremadamente complejo, logró cumplir con el objetivo más urgente: salvar a Comunicaciones del descenso, una situación impensada para un club de su historia.

Nos enfrentamos a Antigua GFC en cuartos de final ⚽️



JUNTOS por el mismo objetivo 🤍👻#VamosCremas pic.twitter.com/TOlnvXgKsk — Comunicaciones FC (@CremasOficial) April 26, 2026

El camino no fue sencillo. El equipo convivió con la presión constante de la tabla acumulada, irregularidad en el rendimiento y hasta complicaciones con el reglamento de minutos juveniles, que obligaron a improvisar sobre el cierre del torneo. La inclusión de jugadores como José Ayala, Josué Padilla, David Prada y José Ramírez en la última jornada reflejó esa falta de planificación, uno de los aspectos más cuestionados del ciclo.

A pesar de todos esos obstáculos, Comunicaciones logró cumplir con la normativa y, lo más importante, mantenerse en la máxima categoría. Ese logro, en medio de tantas dificultades, le da un valor distinto al trabajo del “Fantasma”, que supo sostener al grupo en el momento más crítico y evitar un golpe histórico para la institución.

Ahora, con la permanencia asegurada y sin la presión del descenso, el escenario cambia por completo. Comunicaciones vuelve a pensar en grande y tendrá una oportunidad inmediata de demostrarlo en la serie ante Antigua. El miércoles jugará la ida como visitante y el sábado definirá en el Cementos Progreso, con la chance de transformar un torneo lleno de dudas en una historia de redención.

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