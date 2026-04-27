Machillo Ramírez y un análisis de su futuro que sorprendió en Alajuelense

¿Se va o se queda? El entrenador rompió el silencio tras el fracaso de Alajuelense.

Alajuelense no pudo clasificar a las semifinales | @ldacr

La eliminación de Alajuelense del Clausura 2026 dejó secuelas profundas y abrió un escenario de incertidumbre que tiene como principal protagonista a Óscar “Machillo” Ramírez. El técnico rojinegro, tras quedar fuera de las semifinales luego de la derrota ante Liberia, rompió el silencio y sorprendió con un análisis frío y medido sobre su continuidad en el club.

Lejos de reaccionar con impulsividad, el entrenador apostó por la calma y la reflexión. “A veces se gana, otras se pierde… esto es la realidad”, expresó, bajando el tono a la frustración de un semestre que catalogó como negativo. Ramírez reconoció que el equipo no estuvo a la altura, pero también pidió tiempo para evaluar el panorama completo: “Quedan dos semanas de trabajo para reunirnos y analizar bien”, explicó, dejando en claro que no tomará decisiones apresuradas.

El propio “Machillo” puso el foco en analizar el proceso como un ciclo más amplio. Recordó que en el último año hubo contrastes marcados: un semestre exitoso, donde se cumplieron los objetivos, y otro muy por debajo de las expectativas. Esa dualidad es clave en su postura actual, en la que evita decisiones emocionales y prioriza una evaluación estructural del proyecto deportivo.

En cuanto a su futuro, el mensaje fue tan claro como inesperado. Con contrato próximo a vencer, Ramírez no aseguró su continuidad, pero tampoco dio señales de salida inmediata. “Si algo me ha enseñado la vida es a no ser emotivo ni precipitado”, afirmó, marcando una postura que contrasta con la urgencia del entorno. A sus 61 años, el técnico dejó entrever que tomará una decisión con serenidad, sin dejarse llevar por el contexto adverso.

Mientras tanto, desde la dirigencia de Alajuelense ya reconocieron el fracaso deportivo del semestre y prometieron cambios de cara al Apertura 2026. En un comunicado oficial, el club asumió la responsabilidad por no cumplir los objetivos y anunció un “análisis profundo del área deportiva” para reconstruir el equipo. En ese escenario, el futuro de “Machillo” será una de las decisiones más importantes de las próximas semanas en un club que quedó golpeado y obligado a reaccionar.

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