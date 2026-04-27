Fin de ciclo: Héctor González Iñárritu se va del América tras el Clausura 2026

Héctor González Iñárritu saldrá de la presidencia operativa del Club América al finalizar el Clausura 2026, en medio de la Liguilla donde enfrentarán a Pumas tras clasificar como octavos

Iñárritu deja América tras una era de títulos y críticas. Claro Sports

La estructura del Club América tendrá un cambio importante al término del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Héctor González Iñárritu dejará la presidencia operativa de la institución, en una decisión que marca el cierre de un ciclo en la directiva azulcrema. La salida del directivo se dará una vez concluida la participación del equipo en el actual campeonato, en el que las Águilas aún se mantienen con vida. La determinación forma parte de una reestructuración interna que busca redefinir el rumbo deportivo y administrativo del club.

“Controladora Deportiva Águilas -la entidad que reúne al Club América y al Estadio Banorte- anuncia que Héctor González Iñárritu, luego de cuatro años como presidente operativo del Club América, dejará el cargo para realizar otras actividades profesionales. Con un esquema programado y planeado, su salida será a partir del próximo 30 de julio, al efecto de lograr una transición ordenada”, informa el comunicado.

“Todos los que formamos parte del Club América le deseamos el mayor de los éxitos a Héctor González Iñárritu en sus planes, convencidos de que su experiencia en la industria del fútbol le permitirá seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del fútbol tanto en México como en el extranjero. Por ahora, todo el Club, incluido él aún presidente operativo, estaremos concentrados en llevar con éxito los juegos de la liguilla“, finaliza la misiva.

“Las aportaciones de Héctor al Club América siempre han sido relevantes y decisivas. Estoy seguro que habrá jugadores, cuerpo técnico y directiva que sabrán extrañar y señalar mucho lo vamos a extrañar y deseamos suerte en sus futuros planes profesionales. El América es y seguirá siendo su casa”, expresó Ferran Reverter, Director General de Controladora Deportiva Águilas.

¿Cuándo dejará Iñárritu al América?

La salida de Héctor González Iñárritu está prevista para concretarse el 30 de julio. Esto significa que el directivo se mantendrá en funciones durante toda la participación del equipo en la Liguilla, sin importar hasta qué instancia avance. El movimiento no será inmediato, ya que la intención es mantener estabilidad en un momento clave de la temporada. América disputará los cuartos de final con la estructura actual antes de realizar cualquier ajuste en la cúpula.

El legado de Iñárritu en América: títulos y críticas

Héctor González Iñárritu asumió la presidencia operativa del Club América en el verano de 2022, en un momento clave para la institución. Desde su llegada, se convirtió en una figura determinante en una de las etapas más exitosas del equipo en los últimos años. Durante su gestión, el América logró un histórico tricampeonato de Liga MX tras conquistar el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. A estos títulos se sumaron un Campeón de Campeones y una Campeones Cup, consolidando al club como dominante en el fútbol mexicano.

Sin embargo, el balance no estuvo exento de cuestionamientos. A pesar de los logros en el plano local, una de las principales críticas hacia la gestión de Iñárritu fue la falta de resultados en torneos internacionales, un objetivo que quedó pendiente en su etapa al frente del área operativa. En paralelo, también surgieron señalamientos sobre el rendimiento de algunos fichajes recientes, los cuales no lograron consolidarse como piezas determinantes dentro del equipo.

El análisis de incorporaciones refleja un rendimiento irregular en varios casos. Algunos jugadores no lograron el impacto esperado en momentos clave, lo que alimentó el debate sobre la planeación deportiva en esta etapa.

¿Qué significa su salida para el club?

El cambio en la presidencia operativa abre la puerta a una nueva etapa en el América. La directiva ya ha mostrado señales de ajustes en diferentes áreas, como la salida de Diego Ramírez y llegada de Antonio Ibrahim a la dirección deportiva, lo que apunta a una reconfiguración más amplia dentro del club. En los últimos meses, el equipo ha vivido altibajos tanto en resultados como en decisiones administrativas. Este movimiento busca generar un nuevo impulso de cara a los próximos torneos y mantener al club en la lucha por los títulos.

América vs Pumas: el reto inmediato

Mientras se define el futuro en la directiva, el enfoque está en la cancha. América enfrentará a Pumas en los cuartos de final, en una serie que pondrá a prueba al equipo tras avanzar en el último puesto de clasificación. El conjunto universitario llega como líder del torneo, lo que convierte la eliminatoria en un desafío mayor para las Águilas. El resultado de esta serie podría marcar el cierre del ciclo de Iñárritu con un contexto competitivo exigente.

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