Olimpia vs Mixco en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Olimpia Mixco, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

La Copa Centroamericana 2026 comienza con un atractivo duelo entre Olimpia y Deportivo Mixco, dos equipos que llegan con realidades muy diferentes, pero con la misma ilusión de arrancar el torneo con una victoria. Mientras el conjunto hondureño intentará confirmar su condición de candidato al título, el club guatemalteco afrontará un desafío histórico en su primera participación internacional.

Olimpia disputará su cuarta participación consecutiva en la Copa Centroamericana tras clasificarse como uno de los representantes de Honduras. El conjunto albo es, junto con otro club hondureño, uno de los únicos equipos del país que ha estado presente en todas las ediciones del certamen y llega respaldado por una destacada trayectoria en la competencia. En sus 16 partidos disputados registra 9 victorias, 5 empates y apenas 2 derrotas, el mejor rendimiento entre los clubes hondureños, además de haber alcanzado las semifinales en 2025, su actuación más destacada hasta el momento.

Por su parte, Deportivo Mixco vivirá un momento histórico al disputar por primera vez la Copa Centroamericana. El conjunto guatemalteco obtuvo su clasificación tras finalizar como el mejor equipo de la tabla general de la temporada 2025-26 del fútbol nacional y se convertirá en el sexto club de Guatemala en participar en esta competición. Fundado hace 62 años, Mixco también tendrá el honor de ser el club guatemalteco más joven en conseguir un boleto al torneo, con el objetivo de dejar una buena imagen en su estreno internacional y pelear por un lugar en la fase eliminatoria.

¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Olimpia vs Mixco por la Copa Centroamericana 2026?

El encuentro entre Olimpia y Deportivo Mixco se disputará el martes 28 de julio a las 20:00 horas en el estadio Nacional Chelato Ucles, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Honduras y Guatemala.

Posibles alineaciones de Olimpia vs Mixco para el partido de hoy

Ni Olimpia ni Deportivo Mixco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Eduardo Espinel y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Olimpia: Édrick Menjívar; Kevin Güity, Clinton Bennett, Emmanuel Hernández, Emanuel Cuello; Edwin Rodríguez, Raúl García, Jack Jean Baptiste; Nicolás Dibble; Michaell Chirinos y Jorge Benguché. DT: Eduardo Espinel.

Mixco: Kevin Moscoso; Jorge Sotomayor, Manuel Moreno, Cristian Jiménez, Allen Yanes; Fabian Cuero, Lynner García, Christian Ojeda; Gabriel Arce, Nicolás Martínez y Kennedy Rocha. DT: Fabricio Benítez.

Así está el historial entre Olimpia y Mixco

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Olimpia y Deportivo Mixco a lo largo de su historia.

Pronóstico de la IA: ¿quién es favorito para ganar entre Olimpia y Mixco?

Según el análisis de la IA, Olimpia es el claro favorito para quedarse con la victoria en este partido. La proyección considera el rendimiento sostenido del conjunto hondureño en los últimos años, su experiencia internacional, la profundidad de su plantilla y el hecho de jugar como local en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera. Además, el equipo blanco suele ser uno de los principales candidatos a pelear por el título cada vez que disputa la Copa Centroamericana. Por su parte, Deportivo Mixco afronta una oportunidad histórica en el torneo. El conjunto guatemalteco buscará dar el golpe en una cancha complicada y demostrar que puede competir de igual a igual frente a uno de los clubes más laureados de Centroamérica. Para los chicharroneros, comenzar sumando como visitantes sería un paso muy importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

La predicción de la IA afirma que la probabilidad de victoria de Olimpia es del 68%, la probabilidad de empate es del 20% y la probabilidad de la victoria para Mixco es del 12%. Además, el resultado más probable según la IA es Olimpia 2-0 Mixco.

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