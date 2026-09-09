Panamá apuesta por la continuidad: Thomas Christiansen seguirá al frente de la selección

La decisión extiende una de las etapas más largas de un seleccionador en el fútbol panameño.

Thomas Christiansen continuará en Panamá | Imago7

La Federación Panameña de Fútbol definió quién estará al frente de la selección durante los próximos años. Thomas Christiansen renovó su contrato hasta 2030 y continuará como entrenador de Panamá en un proceso que comenzó en 2020 y que ahora tendrá como siguiente objetivo el próximo ciclo mundialista.

La decisión extiende una de las etapas más largas de un seleccionador en el fútbol panameño. Christiansen ya condujo al equipo en el Mundial de 2026, la segunda participación de Panamá en una Copa del Mundo después de su estreno en Rusia 2018, y recibió nuevamente el respaldo de la Federación.

“¡La historia continúa! Thomas Christiansen sigue al mando de la Selección Mayor Masculina de Panamá por los próximos cuatro años. El 2030 nos espera”, comunicó la FPF al anunciar el acuerdo. El entrenador iniciará esta nueva etapa con una base de jugadores que fue construyendo durante sus seis años en el cargo.

Thomas Christiansen seguirá liderando el proyecto de Panamá

Desde su llegada en 2020, el hispano-danés acumuló 92 encuentros como seleccionador, con un balance de 44 victorias, 21 empates y 27 derrotas. En junio de 2025 se había convertido además en el técnico con más partidos dirigidos en la historia de la selección absoluta panameña.

Su ciclo también incluyó tres clasificaciones consecutivas al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y un subcampeonato en esa competición. A esos resultados se suma la final alcanzada en la Copa Oro 2023, igualando la mejor actuación de Panamá en el torneo desde 2005.

¡La historia continúa👊🏻!



Thomas Christiansen sigue al mando de la Selección Mayor Masculina de Panamá🇵🇦 por los próximos cuatro años.



El 2030 nos espera🔜🫡.#MareaQueLate🇵🇦 pic.twitter.com/stxui9OXch — FEPAFUT (@fepafut) September 8, 2026

Otro de los resultados conseguidos bajo su conducción llegó en la Copa América 2024. Panamá superó por primera vez la fase de grupos y avanzó hasta los cuartos de final. Paralelamente, Christiansen incorporó nuevos futbolistas para renovar la generación que había conseguido la histórica clasificación a Rusia 2018.

Durante este proceso, Panamá también alcanzó su mejor ubicación en el ranking FIFA. La selección pasó del puesto 81 que ocupaba cuando Christiansen asumió en septiembre de 2020 al 29 en 2025. Después de disputar el Mundial 2026, descendió hasta la posición 44.

La renovación abre ahora un nuevo capítulo para Christiansen y Panamá. El entrenador comparecerá ante los medios para presentar la nueva estructura de las selecciones masculinas de la Federación, mientras el proyecto comenzará a orientarse hacia el camino que tendrá como meta la Copa del Mundo de 2030.

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