Panamá vuelve a casa con una cuenta pendiente que ya empieza a preocupar

Panamá vuelve al Rommel Fernández con una cuenta pendiente y una serie abierta ante Curazao.

Panamá igualó con Curazao en el primer partido | PONG PONG / AFP

Panamá regresará a casa con la clasificación en sus manos y una racha que necesita dejar atrás. El empate 0-0 ante Curazao mantuvo abierta la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27, pero prolongó la espera del equipo de Thomas Christiansen por una victoria antes de los penales. Ahora, el Rommel Fernández será el escenario de una definición en la que recuperar la contundencia puede marcar la diferencia entre avanzar y recibir un golpe inesperado.

La selección canalera acumula ocho partidos consecutivos sin ganar en los 90 minutos, con un balance de cinco empates y tres derrotas. El dato requiere una aclaración: durante ese recorrido sí celebró frente a Ecuador, al imponerse por 7-6 en una tanda de penales después de igualar 1-1. Por eso, la cuenta pendiente pasa por resolver los encuentros antes de llegar a esa instancia.

¿Desde cuándo no gana Panamá en los 90 minutos?

El último triunfo panameño en el tiempo reglamentario fue el 4 de junio, cuando venció 4-2 a República Dominicana en la preparación para el Mundial 2026. Dos días después empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina, resultado que abrió la racha actual. Desde entonces, la selección no ha conseguido volver a imponerse en el marcador durante el desarrollo de un partido.

La Copa del Mundo profundizó esa tendencia con tres derrotas: 1-0 ante Ghana, 1-0 frente a Croacia y 2-0 contra Inglaterra. Después del torneo, Panamá recuperó la capacidad de sumar empates, pero todavía no encontró el resultado que le permitiera dar vuelta a la página. Sus últimas cuatro presentaciones terminaron igualadas antes de las eventuales tandas.

En ese tramo empató 1-1 con India, Nueva Zelanda y Ecuador, antes del reciente 0-0 contra Curazao. Frente a los neozelandeses perdió por 5-3 en los penales, mientras que contra Ecuador se impuso por 7-6. Esa celebración ofrece un matiz importante al balance, aunque no modifica la dificultad que arrastra el equipo para cerrar los partidos con una victoria en los 90 minutos.

En Willemstad, los canaleros tuvieron ocasiones para regresar con ventaja. Amir Murillo estrelló un cabezazo en el poste al minuto 24, después de un centro de Jorge Gutiérrez, mientras que Carlos Harvey también exigió al guardameta Eloy Room. El arquero de Curazao terminó con seis atajadas, una muestra de que Panamá encontró caminos hacia el arco rival, aunque le faltó convertirlos en goles. El encuentro también dejó advertencias para la vuelta: Tahith Chong remató al poste y Orlando Mosquera respondió ante los intentos del conjunto local. Panamá evitó recibir goles como visitante, pero tampoco consiguió una anotación que le diera una ventaja adicional para la definición. El 0-0 obliga a mirar con especial atención el criterio del gol de visitante, que sigue vigente en esta eliminatoria.

¿Qué necesita Panamá para eliminar a Curazao en la Concacaf Nations League?

Panamá recibirá a Curazao el domingo 15 de noviembre, a las 18:00 horas locales, en el estadio Rommel Fernández. Una victoria por cualquier marcador le dará la clasificación; un empate con goles favorecerá a los visitantes, mientras que otro 0-0 llevará la serie a tiempos extra y, si persiste la igualdad, a los penales. Para los canaleros, ganar en casa permitiría resolver la eliminatoria sin depender de un desenlace adicional.

La recompensa será doble: el ganador avanzará al Final Four de la Concacaf Nations League y asegurará su clasificación directa a la Copa Oro 2027. El eliminado deberá disputar las preliminares de ese último torneo. Con ese panorama, Panamá afrontará un partido que puede cambiar el balance de su cierre de año: cortar la racha serviría, además, para mantenerse en la pelea por un título regional.

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