Carlo Ancelotti descarta una renuncia tras fracaso de Brasil: “Es el principio de algo nuevo”

El entrenador de la ‘Canarinha’, en conferencia de prensa, valoró a sus jugadores y explicó el porqué Bruno Guimaraes pateó el penal que pudo cambiar la historia.

Carlo Ancelotti, DT de Brasil | REUTERS

La Selección de Brasil estira su alarmante sequía en las Copas del Mundo. El elenco dirigido por Carlo Ancelotti, de manera muy prematura, cayó en octavos de final a manos de Noruega con un emotivo 2-1 que inclinó la balanza a favor de los ‘Vikingos Rojos’. Fracaso en todo el sentido de la palabra para la ‘Canarinha’.

Llueven críticas hacia los jugadores y el cuerpo técnico liderado por Carlo Ancelotti. El estratega italiano llegó en el transcurso de las Eliminatorias Sudamericanas con la intención de devolverle el ADN ganador al cuadro sudamericano. A pesar de que mostró un fútbol distinto a lo que se conoce históricamente de Brasil, se le dio el beneficio de la duda hasta que el duro golpe puso fin a la ilusión de dar la vuelta olímpica.

El timonel queda en una posición incómoda. Cabe resaltar que firmó vínculo hasta 2030 con la Federación, detalle que posiblemente lo blindaría si tropezaba en el presente Mundial. En rueda de prensa, nunca habló de dar un paso al costado: por lo contrario, ofreció su balance del cotejo y dejó saber que es hora de seguir trabajando.

Las palabras de Ancelotti tras el fracaso

“El juego tuvo varias oportunidades, en la primera y la segunda también, cuando el partido estaba sin goles. Los cambios eran para meter más frescura, intensidad y para intentar ganarlo. (…) Es obvio que estamos todos profundamente tristes, porque no ha sido un buen Mundial. Cuando pasan momentos así, tienes que pensar que una derrota es el inicio de una nueva aventura”, manifestó de entrada.

“Tenemos que seguir trabajando, encontrar nuevas ideas. No es el fin: es el principio de un nuevo ciclo esta derrota. Brasil, con esta plantilla, podía competir hasta el final, también el juego de hoy con un equipo que teníamos controlado. Tuvimos oportunidades; era más complicado armar presión alta y era un riesgo para la velocidad de Haaland en el uno contra uno”, complementó.

A pesar de la insistencia de la prensa, Ancelotti se mantuvo muy sereno a pesar de la derrota. En cuestión de grupo, elogió a sus jugadorees y puso el pecho ante las críticas. Entretanto, consideró que Bruno Guimaraes era la principal opción para patear penales por encima de Vinicius Junior, recordando la pena máxima errada que pudo cambiar el rumbo del partido.

“Solo podemos seguir trabajando para esta Selección, intentando mejorar y buscar nuevas ideas. Es lo mismo que hemos dicho este año. El fútbol es así, a veces tienes que manejar la tristeza de una derrota. Estoy bastante acostumbrado a esto. Tendremos un nuevo impulso con trabajo y la evaluación de los jugadores”, aseveró.

“Por mi parte la experiencia ha sido bonita con un gran grupo. En el deporte no todo sale perfecto. Por el esfuerzo de hoy no se merecía perder. Es obvio que estamos profundamente tristes. Es un sentimiento bastante normal y tenemos que buscar una dirección correcta”, concluyó en la atención a medios. Por ahora, salvo una decisión dirigencial, habrá Ancelotti para largo en Brasil.

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