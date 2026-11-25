La institución dio a conocer la decisión como parte de su planificación deportiva para el próximo año.

Olger Escobar seguirá en CF Montral | Imagn Images

Olger Escobar seguirá vinculado al CF Montreal durante la temporada 2027 de la Major League Soccer (MLS). El club canadiense decidió ejecutar la opción de renovación incluida en el contrato del futbolista de la selección de Guatemala, quien tendrá la oportunidad de consolidarse dentro del plantel.

La institución dio a conocer la decisión como parte de su planificación deportiva para el próximo año. Además de garantizar la permanencia de Escobar, la directiva comenzó a definir la composición del equipo con una serie de resoluciones sobre los contratos de sus jugadores.

El guatemalteco es uno de los cinco futbolistas cuyas opciones de continuidad fueron ejercidas por Montreal. Los otros integrantes del plantel que seguirán en la institución son Dawid Bugaj, Brandan Craig, Victor Loturi y Dante Sealy.

Escobar se incorporó al conjunto canadiense en abril de 2025, procedente de la estructura del New England Revolution, institución en la que realizó parte de su formación y dio sus primeros pasos como futbolista profesional.

Olger Escobar apunta a ganar protagonismo en la MLS

Antes de desembarcar en Montreal, el mediocampista nacido en Lynn, Massachusetts, adquirió experiencia en la MLS Next Pro con el New England Revolution II. Desde su estreno profesional en 2023, acumuló 1.277 minutos de juego, doce encuentros como titular, un gol y una asistencia en tres temporadas.

Con su futuro contractual resuelto, el desafío de Escobar para 2027 será incrementar su participación en la MLS. La continuidad en Montreal le permitirá afrontar una nueva etapa dentro de una institución a la que llegó hace más de un año.

Su evolución también será importante para la selección de Guatemala. El futbolista cuenta con antecedentes en los combinados nacionales sub 17, sub 18 y sub 20, mientras que recibió su primera convocatoria al equipo absoluto en noviembre de 2023, para un amistoso ante Jamaica.

La temporada 2027 tendrá especial importancia para el fútbol guatemalteco, que buscará acceder a la Copa Oro y competir por uno de los boletos disponibles para la Copa América 2028. En ese contexto, la posibilidad de sumar minutos y mantener la regularidad en la MLS será uno de los principales objetivos de Escobar.

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