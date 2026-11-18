El panorama de Guatemala cambió tras el cierre de la fecha FIFA de noviembre.

Guatemala no pudo con Canadá en la Concacaf Nations League | @fedefut_oficial

Guatemala ya puede comenzar a preparar el siguiente desafío de su camino hacia la Copa Oro 2027: República Dominicana será su rival en las preliminares de marzo. Después de quedar eliminada ante Canadá en la Concacaf Nations League, la Bicolor conserva una oportunidad para disputar el torneo regional. El cruce coloca al equipo de Luis Fernando Tena ante una serie de dos partidos en la que estará en juego la clasificación.

La novedad también modifica el escenario que se había planteado durante las últimas horas. Las primeras proyecciones apuntaban a un enfrentamiento con El Salvador, pero la actualización del orden de las selecciones cambió los emparejamientos. Según informó La Red, Guatemala quedó ubicada quinta entre los participantes del repechaje y República Dominicana décima, posiciones que las enfrentan bajo el sistema establecido por Concacaf.

Guatemala vs República Dominicana: ¿cómo se definió el cruce de la Copa Oro 2027?

Los enfrentamientos de las preliminares se determinan mediante el Ranking de Concacaf. El formato empareja a la selección mejor ubicada con la de menor clasificación, a la segunda con la penúltima y continúa con ese criterio hasta completar las siete series. Esa distribución explica por qué el cierre de la actividad de noviembre resultaba importante para conocer el panorama definitivo de la Bicolor.

Para Guatemala, conocer al adversario permite enfocar la preparación después del golpe recibido en Toronto. El objetivo inmediato será analizar al seleccionado dominicano y construir una eliminatoria más sólida que la disputada ante Canadá. La clasificación sigue al alcance, aunque ahora dependerá de superar una instancia sin otra oportunidad posterior.

¿Cuándo juega Guatemala contra República Dominicana por las preliminares?

La serie se disputará en marzo de 2027, con un encuentro de ida y otro de vuelta. Los días específicos, los horarios y las sedes deberán ser ratificados por la organización. Por su mejor ubicación entre los participantes, Guatemala abrirá como visitante y cerrará la eliminatoria en casa, de acuerdo con el emparejamiento reportado.

La posibilidad de resolver la clasificación ante su afición representa un elemento favorable para la Selección de Tena, aunque primero tendrá que construir un buen resultado fuera del país. La sede del compromiso en Guatemala todavía requiere confirmación, por lo que no corresponde dar por hecho que la revancha se disputará en El Trébol.

¿Qué necesita Guatemala para clasificar a la Copa Oro 2027?

Guatemala deberá ganar la serie en el marcador global para obtener su boleto a la Copa Oro 2027. Las preliminares reunirán a 14 selecciones y entregarán siete plazas, una por cada eliminatoria. Por lo tanto, superar a República Dominicana permitirá a la Azul y Blanco acceder directamente al torneo; perder significará quedar fuera de la competición regional.

El reto para Tena será transformar la decepción de noviembre en una preparación que dé resultados en marzo. Guatemala ya conoce el obstáculo que tendrá enfrente y dispone de tiempo para corregir, evaluar alternativas y recuperar confianza. El sueño de la Copa Oro sigue abierto, pero se resolverá en dos partidos que tendrán un peso decisivo en el próximo año de la Bicolor.

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