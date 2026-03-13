Pronósticos, momios y formaciones de Municipal vs Aurora

Los de Acevedo son favoritos ante los de Philipps.

Municipal cayó ante Comunicaciones en el Clásico 336 | @Rojos_Municipal

Por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, el equipo de Municipal recibe a Aurora en El Trébol, buscando una victoria que lo vuelva a colocar en el podio de la tabla de posiciones. Los de Mario Acevedo llegan a este juego en medio de una leve crisis de resultados tras caer en forma consecutiva ante Mixco y Mictlán, mientras que los ‘atigrados’ vienen de perder y acumulan cuatro sin ganar.

En cualquiera otra situación el favorito a quedarse con la victoria sería Municipal, por su grandeza y poderío cuando le toca jugar en casa. Sin embargo, su presente dista de las características citadas y es por eso que las cuotas están algo elevadas. Los escarlatas llegan con tres derrotas en los últimos cuatro partidos y están cuartos con 18 puntos.

Por su parte, los de Aurora tampoco llegan al cotejo en su mejor momento de hecho, todo lo contrario. Llevan cuatro partidos sin ganar con dos derrotas y dos igualdades y están completando una segunda parte de la temporada que dista y mucho de lo que consiguieron en el pasado Apertura, consolidándose como el tercer mejor equipo de la clasificación.

Pronósticos y momios Municipal vs Aurora

Tal y como era de esperarse estamos ante un partido de momios muy equilibrados. Las cuotas que arroja el reconocido sitio caliente.mx, tiene como favorito a la victoria a Municipal, pero por un número no del todo claro: $1.90, por su parte la victoria del visitante está en $4.45 mientras que el empate en $3.10, por lo que todo muy parejo.

Si hubiera que arriesgar por un ganador, las estadísticas señalan que los locales serían. Pero la realidad es que esto es fútbol y los visitantes también tendrán sus oportunidades ante un flojo Municipal que, opor su parte, sabe que tiene la gran chance de renacer.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Aurora hoy

Municipal: Braulio Linares, César Calderón, José Mena, Darwin Torres, Aubrey David, Rudy Barrientos, Pedro Altán, Yunior Pérez, John Méndez, Rudy Muñoz, Yasnier Matos. DT: Mario Acevedo.

Aurora: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Jafet Soriano, Luis Cardona, Allan García, Daniel Baján, Gabriel Grajeda, José Luis Vivas, Víctor Urias, Diego Ruiz, Alex Díaz. DT: Saúl Phillip.

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