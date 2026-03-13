Pronósticos, formaciones y momios de Cobán Imperial vs Comunicaciones

Los de Figueroa sin favoritos por una mínima.

Comunicaciones sueña con volver a luchar por títulos | @CremasOficial

Por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, el equipo de Comunicaciones visita en el Verapaz a Cobán Imperial en lo que será sin lugar a dudas que el duelo más atrapante de la fecha. Se enfrentan el primero de la tabla contra el segundo y por ende los dos mejores equipos de la actualidad en el país, por lo que hay mucho por ver.

En términos de favoritismo, la realidad es que Comunicaciones viene de golear a Deportivo Achuapa por 4 a 0 como local, fue esa su cuarta victoria consecutiva, algo que no lograba desde hacía casi dos años, y por ende llega en un inmejorable escenario a uno de los reductos más difíciles del fútbol guatemalteco, donde el local se hace realmente fuerte.

En algún punto, el equipo de Cobán Imperial también es favoritos ti tomamos como referencia que lleva seis victorias jugando en casa en este torneo, y no ha perdido, por lo que también tiene pergaminos para asegurar que pese al gran presente ‘crema’, ellos también están en una racha buena dado que marchan segundos y tienen la motivación de saber que de ganar, lo alcanzarán.

Pronósticos y momios Cobán Imperial vs Comunicaciones

Tal y como era de esperarse estamos ante un partido de momios muy equilibrados. Las cuotas que arroja el reconocido sitio caliente.mx, tiene como favorito a la victoria a Comunicaciones, pero por un número no del todo claro: $2.30, por su parte la victoria del local está en $2.45 mientras que el empate en $2.10, por lo que todo muy parejo.

En este tipo de juegos entran en escena otros mercados como por ejemplo el de cantidad de goles que se marquen, así como que ambos anotan. Teniendo en cuenta que estamos ante los dos equipos más goleadores, no sería extraño que ambos anoten. Esa cuota ronda los $2.20. Cabe resalta que estos números pueden varias conforme a la cercanía con el partido.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs Comunicaciones

Comunicaciones: Fredy Pérez, Stheven Robles, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González, Karel Espino, Andy Contreras, Dairon Reyes, Marco Domínguez, Janpol Morales, Omar Duarte. DT: Fantasma Figueroa

Cobán Imperial: Tomás Casas, Luis De León, Carlos Flores, Marcos Acosta, Eduardo Soto, Yonathan Morán, Selvin Tení, Steven Paredes, Janderson Pereira, Uri Amaral, Javier Estrada. DT: Martín García.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Cobán Imperial vs Comunicaciones de la jornada 13 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Cobán Imperial y Comunicaciones está programado para el domingo 15 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el Estadio Verapaz. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports. Además podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

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