Hormiga González ya conoce a sus rivales en la Europa League: Milan aparece en el camino

El duelo ante el conjunto italiano se disputará en el Estadio Georgios Karaiskakis,

Armando ‘Hormiga’ González ya conoce el camino que tendrá que recorrer con el Olympiacos en la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-27. El sorteo determinó los ocho rivales del conjunto griego, que disputará cuatro partidos como local y cuatro como visitante en busca de avanzar a la siguiente ronda del torneo continental, el domingo se darán a conocer las jornadas de la fase de liga.

El delantero mexicano, recién incorporado al Olympiacos, tendrá la oportunidad de disputar su primera campaña europea con el club de El Pireo. Entre los adversarios aparecen equipos de Italia, Alemania, Francia, República Checa, Polonia, Eslovenia y Portugal, por lo que González enfrentará distintos escenarios durante la primera fase de la competencia.

Uno de los partidos que más atención genera será la visita del Milan al Estadio Georgios Karaiskakis. El conjunto italiano formará parte de los cuatro compromisos que Olympiacos afrontará en casa y podría abrir la puerta a un duelo entre futbolistas mexicanos si Santiago Giménez continúa formando parte de la plantilla rossonera para esas fechas.

Olympiacos también recibirá al Sparta Praha de República Checa, al Jagiellonia de Polonia y al Hoffenheim de Alemania, encuentros en los que el conjunto griego intentará aprovechar su condición de anfitrión para sumar puntos dentro de la clasificación general.

El calendario a domicilio tendrá una presencia importante de clubes franceses. Olympiacos tendrá que visitar al Marseille y al Rennes, dos compromisos que obligarán al equipo de González a viajar a Francia durante la fase de liga. Ambos encuentros forman parte de las cuatro salidas que tendrá el campeón griego en el torneo.

Estos son los rivales de la Hormiga González | Claro Sports

Las otras dos visitas serán ante el Celje de Eslovenia y el Torreense de Portugal. Así, los ocho adversarios del Olympiacos quedaron distribuidos entre cuatro encuentros en Grecia y cuatro fuera de casa, bajo el formato implementado por la UEFA para la fase de liga de la Europa League.

Para la ‘Hormiga’ González, la competencia representa uno de los primeros escaparates internacionales desde su salida del fútbol mexicano. El atacante buscará competir por minutos dentro de una plantilla que afrontará de manera paralela la liga griega y el torneo europeo, con ocho partidos que podrían darle rodaje ante clubes de diferentes campeonatos.

MÁS INFORMACIÓN: Todos los partidos de la Hormiga González con Olympiacos: calendario de la Super Liga de Grecia 2026-2027

La definición de los rivales permite a Olympiacos comenzar a preparar su ruta continental, aunque todavía falta conocer el orden definitivo de los encuentros, así como las fechas y horarios de cada jornada. Milan, Sparta Praha, Jagiellonia y Hoffenheim serán los rivales en casa, mientras que Marseille, Rennes, Celje y Torreense esperan al conjunto griego a domicilio.

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