Sorteo Europa League 2026, así queda la Fase de Liga: partidos definidos, calendario y formato de clasificación

Ya se conocen todos los encuentros de la fase inicial del torneo y habrá partidazos.

Así quedó el sorteo de la Europa League | REUTERS/Manon Cruz

Se realizó el sorteo de la Fase de Liga de la UEFA Europa League 2026-2027 y los 36 participantes ya conocen los ocho rivales que deberán enfrentar durante la primera etapa del torneo. Cada equipo disputará cuatro encuentros como local y cuatro como visitante, con todos los resultados formando parte de una única tabla de posiciones que determinará la clasificación a las rondas eliminatorias.

La competencia celebra su 56° edición y la 18° desde que dejó atrás la denominación Copa de la UEFA. La temporada comenzó oficialmente el 9 de julio de 2026 con las rondas clasificatorias y se extenderá hasta el 26 de mayo de 2027, cuando se dispute la gran final en Frankfurt, Alemania. Antes, los participantes deberán afrontar una Fase de Liga de ocho jornadas que se extenderá desde septiembre hasta finales de enero.

Entre los clubes que aparecen en la lista para disputar esta instancia se encuentran equipos de enorme peso como Milan, Juventus, Benfica, Olympiacos, Celtic y Olympique de Marseille, además de representantes españoles como Real Sociedad y Celta y los ingleses Bournemouth, Crystal Palace y Sunderland. Una vez definidos los enfrentamientos, cada resultado será fundamental para determinar qué equipos acceden directamente a octavos, cuáles deberán disputar los playoffs y cuáles quedarán eliminados.

Fase liga en la Europa League 2025-26: calendario de partidos

El Bombo 1 de la Europa League 2026-2027 estuvo integrado por Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad y Olympique de Marseille. Cada uno de estos nueve equipos conoció en el sorteo a los ocho adversarios que enfrentará durante la Fase de Liga, divididos en cuatro partidos como local y cuatro como visitante.

Estos son los rivales de los equipos del bombo 1 | REUTERS/Manon Cruz

El Bombo 2 quedó conformado por Ferencváros, Viktoria Plzeň, Union Saint-Gilloise, GNK Dinamo, Salzburg, Celtic, Sparta Praha, Rennes y Anderlecht. El sorteo determinó los ocho rivales de cada uno para la Fase de Liga, con cuatro encuentros en condición de local y otros cuatro fuera de casa.

Estos son los rivales de los equipos del bombo 2 | VALERY HACHE / AFP

Por su parte, el Bombo 3 estuvo compuesto por Sturm Graz, Lech Poznań, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia y Celta. Los nueve clubes ya conocen su camino en la Fase de Liga de la Europa League, donde cada uno deberá medirse con ocho adversarios diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante.

Estos son los rivales de los equipos del bombo 3 | REUTERS/Manon Cruz

Finalmente, el Bombo 4 estuvo integrado por Hoffenheim, Beşiktaş, Torreense, Hapoel Beer-Sheva, N.E.C., OFI Crete, Lillestrøm, Levski Sofia y Ararat-Armenia. Cada uno tendrá ocho compromisos durante la Fase de Liga, repartidos entre cuatro partidos en casa y cuatro como visitante, de acuerdo con los enfrentamientos establecidos en el sorteo.

Estos son los rivales de los equipos del bombo 4 | REUTERS/Manon Cruz

Europa League 2026-2027: fechas clave

La Fase de Liga de la Europa League 2026-2027 tendrá ocho jornadas, comenzará el 16 y 17 de septiembre de 2026 y terminará el 28 de enero de 2027. A diferencia del antiguo formato de grupos, los 36 participantes competirán dentro de una misma clasificación general y cada equipo disputará ocho encuentros antes de conocer su posición definitiva.

Jornada 1: 16 y 17 de septiembre de 2026

16 y 17 de septiembre de 2026 Jornada 2: 15 de octubre de 2026

15 de octubre de 2026 Jornada 3: 22 de octubre de 2026

22 de octubre de 2026 Jornada 4: 5 de noviembre de 2026

5 de noviembre de 2026 Jornada 5: 26 de noviembre de 2026

26 de noviembre de 2026 Jornada 6: 10 de diciembre de 2026

10 de diciembre de 2026 Jornada 7: 21 de enero de 2027

21 de enero de 2027 Jornada 8: 28 de enero de 2027

Después de completar las ocho jornadas de la Fase de Liga, la Europa League 2026-2027 ingresará en su etapa de eliminación directa. Los playoffs se disputarán el 18 y 25 de febrero de 2027, mientras que los octavos serán el 11 y 18 de marzo. Los cuartos de final tendrán lugar el 8 y 15 de abril y las semifinales se jugarán el 29 de abril y 6 de mayo. La temporada terminará con la final programada para el 26 de mayo de 2027 en Fráncfort.

Cómo es el formato de competencia de la UEFA Europa League 2026-2027?

La Europa League mantiene el formato de Fase de Liga con 36 participantes. 12 clubes obtuvieron su clasificación directa, otros 12 consiguieron el boleto mediante la fase clasificatoria y el cuadro se completó con equipos procedentes de las rondas preliminares de la Champions League. Cada participante juega ocho partidos en la Fase de Liga y sus resultados determinan su ubicación en una clasificación general, de la que surgirán los equipos que continuarán hacia las eliminatorias.

Los ocho primeros de la clasificación avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre los puestos 9° y 24° deben disputar los playoffs eliminatorios a doble partido para conseguir las ocho plazas restantes. Los conjuntos que terminen entre el 25° y el 36° quedan eliminados de la competición. A partir de los octavos de final comienza el camino tradicional de eliminación directa, con series de ida y vuelta en octavos, cuartos y semifinales. Los dos equipos que superen esas instancias avanzarán a la final, que se resolverá a partido único y en sede neutral.

¿Cuándo es la final de la UEFA Europa League 2026- 2027?

La final de la UEFA Europa League 2026-2027 será el miércoles 26 de mayo de 2027 en el Stadion Frankfurt de Frankfurt, Alemania. El estadio, inaugurado originalmente en 1925 y renovado en diferentes oportunidades, fue una de las sedes de la Eurocopa 2024 y anteriormente recibió encuentros de la Copa Confederaciones 2005 y del Mundial de Alemania 2006. El campeón de la Europa League, además de levantar el título, obtendrá una plaza para la Fase de Liga de la Champions League 2027-2028 si no la consiguió previamente mediante su campeonato nacional, y disputará la Supercopa de Europa 2027.

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