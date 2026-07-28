Alajuelense vs Xelajú en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Alajuelense Xelajú, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

La Copa Centroamericana 2026 ofrece uno de los partidos más esperados de la primera jornada con el enfrentamiento entre Alajuelense y Xelajú MC, una reedición de la final disputada en la edición anterior. El vigente tricampeón buscará comenzar la defensa de su corona con una victoria en casa, mientras que el conjunto guatemalteco intentará tomarse revancha y demostrar que puede volver a competir por el título.

Liga Deportiva Alajuelense disputará su cuarta participación consecutiva en la Copa Centroamericana tras clasificarse como campeón del Torneo Apertura 2025 de Costa Rica. El conjunto manudo llega como el gran referente del certamen después de conquistar las tres primeras ediciones y convertirse en el único club que ha disputado los 30 partidos posibles desde la creación del torneo. Además, lidera la clasificación histórica con 18 victorias, 53 goles anotados y un balance de 18 triunfos, 10 empates y apenas 2 derrotas, números que respaldan su condición de máximo candidato al título.

Por su parte, Xelajú MC afrontará su tercera participación en la Copa Centroamericana luego de clasificarse tras alcanzar la final del Torneo Clausura 2026 de Guatemala. Los Chivos llegan con el impulso de haber sido finalistas en la edición de 2025, convirtiéndose en el único club guatemalteco que ha disputado una final del torneo. En sus 14 partidos en la competición acumulan 5 victorias, 4 empates y 5 derrotas, mientras que una de sus principales figuras volverá a ser el mediocampista Antonio López, quien llega como el máximo asistente histórico de la Copa Centroamericana con ocho asistencias.

¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Alajuelense vs Xelajú por la Copa Centroamericana 2026?

El encuentro entre Alajuelense y Xelajú MC se disputará el miércoles 29 de julio a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto, en la ciudad de Alajuela, Costa Rica. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Costa Rica y Guatemala.

Posibles alineaciones de Alajuelense vs Xelajú para el partido de hoy

Ni Alajuelense ni Xelajú MC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Ismael Rescalvo y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Alajuelense: Washington Ortega; Aaron Salazar, Yeison Molina, Alexis Gamboa, John Paul Ruiz; Celso Borges, Daniel Chacon, Creichel Pérez, Juan Pablo Añor, Kenyel Michel; y Ronaldo Cisneros. DT: Ismael Rescalvo.

Xelajú MC: Estuardo Sicán; Ernesto Monreal, Erick González, Javier González, Widvin Tebalan, José Castañeda; Jorge Aparicio, Yilton Díaz, Juan Cardona, Antonio López; y Diego Casas. DT: Roberto Hernández.

Así está el historial entre Alajuelense y Xelajú

Será la tercera ocasión en la que se enfrenten Alajuelense y Xelajú MC a lo largo de su historia de manera oficial. Estos fueron los resultados:

3 de diciembre de 2025 | Xelajú MC 1 (3)-(4) 1 Alajuelense | Final Copa Centroamericana 2025

| Final Copa Centroamericana 2025 26 de noviembre de 2025 | Alajuelense 1-1 Xelajú MC | Final Copa Centroamericana 2025

Pronóstico de la IA: ¿quién es favorito para ganar entre Alajuelense y Xelajú?

Según el análisis de la IA, Alajuelense llega como favorito para quedarse con la victoria en este encuentro. La proyección considera el dominio que ha ejercido el conjunto costarricense en la Copa Centroamericana, donde ha conquistado las tres ediciones disputadas hasta ahora, además de su condición de local y el antecedente de haber derrotado precisamente a Xelajú en la final de 2025. No obstante, el equipo guatemalteco ya demostró que puede competir de igual a igual con los manudos y buscará revancha en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la primera jornada. La estimación de la IA otorga a Alajuelense un 61% de probabilidades de ganar, frente a un 24% de empate y un 15% de opciones para Xelajú, siendo el 2-1 el resultado más probable.

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