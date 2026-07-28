Liga Nacional GT se disculpa con la mexicana Cecilia Lee tras comentarios discriminatorios

Ante estos comentarios, el Comité Olímpico Mexicano expresó su descontento, apoyando la integridad de su atleta, defendiendo el juego limpio y los valores que distinguen al deporte internacional

México domina el medallero de Santiago 2026 | @leececy

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 han sido escenario de grandes hazañas deportivas por parte de los atletas mexicanos, quienes hasta el momento, dominan el medallero.

En medio de estos logros, surgió una polémica extradeportiva que involucró a la taekwondoína azteca Cecilia Lee Kim, quien fue blanco de comentarios considerados discriminatorios relacionados con su aspecto físico y ascendencia por parte de la Liga Nacional GT de Guatemala, un incidente que escaló rápidamente y obligó al organismo centroamericano a emitir una disculpa pública tras la enérgica condena del Comité Olímpico Mexicano (COM) y la respuesta ejemplar de la propia atleta regiomontana.

Todo comenzó cuando la página oficial de la Liga Nacional GT publicó un mensaje en sus redes sociales para celebrar el oro de su atleta, Alejandra Higueros. Sin embargo, el festejo cruzó la línea del respeto al cuestionar la nacionalidad de la representante tricolor, señalando:

“México llevó a la surcoreana Lee Kim… la chapina se quedó con el oro y la ‘mexicana’ con la plata”. Este intento de enaltecer a su campeona terminó minimizando la identidad de Lee Kim, basándose errónea y superficialmente en sus rasgos y apellido.

La respuesta de la atleta de Nuevo León no se hizo esperar, y con la misma disciplina que muestra sobre el tatami, dio una lección de altura fuera de él. A través de sus redes sociales, Cecilia Lee habló de lo ocurrido, expresando la pena y vergüenza que le generaba ver este tipo de discursos normalizados en un portal deportivo nacional, dejando en claro que nació en México y que representa al país azteca con un profundo orgullo.

En su mensaje, la deportista hizo un llamado a la responsabilidad mediática, recordando que reducir la identidad de una persona a sus características físicas refleja una grave desinformación y perpetúa estereotipos que no deben tener cabida en la sociedad.

Demostrando el espíritu deportivo, Cecilia separó la actitud de los directivos guatemaltecos del desempeño de su rival, felicitando abiertamente a Alejandra Higueros por su merecido triunfo en una final que fue de altísimo nivel.

Ante esta situación, el Comité Olímpico Mexicano cerró filas en torno a su atleta y emitió un contundente comunicado en el que reprochó cualquier acto de discriminación contra la delegación tricolor. El COM rechazó de manera categórica la publicación del organismo centroamericano, advirtiendo que este tipo de mensajes vulneran la dignidad de las atletas y manchan el entorno de sana competencia que debe prevalecer en el deporte.

El máximo organismo del olimpismo en México enfatizó que Seo Hyun Cecilia Lee Kim es mexicana, y que su nacionalidad la define su cultura, su historia y su incuestionable compromiso con la bandera que porta y representa. Asimismo, el COM hizo un llamado urgente a informar con responsabilidad y reconoció el gran nivel de ambas competidoras, destacando el profesionalismo y el ‘fair play’ que distinguieron su combate.

Tras la lluvia de críticas y la presión institucional, la Liga Nacional GT no tuvo más remedio que retractarse y emitió un comunicado este martes 28 de julio para ofrecer una disculpa pública. En el documento, la entidad intentó matizar sus acciones argumentando que la publicación fue sacada de contexto y que, en ningún momento, su intención albergaba fines de racismo o discriminación.

Comunicado de la Liga Nacional GT | FB del organismo

El organismo guatemalteco explicó que su propósito original era expresar admiración hacia la potencia que representa Corea del Sur en las artes marciales. Finalmente, la Liga Nacional GT reiteró su respeto por el éxito deportivo de Cecilia, asegurando que les queda claro que ella es “tan mexicana como el Águila Real” y cerrando su mensaje con un inesperado “¡Viva México!”.

Por su parte, la deportista agradeció el respaldo incondicional del Comité Olímpico Mexicano.

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