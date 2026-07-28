Guatemala responde con una goleada y sigue firme en la pelea por la clasificación en el Premundial sub-20

La Bicolor necesitaba recuperarse después del revés sufrido ante Costa Rica en el estreno.

Guatemala y un triunfo clave | X: @Concacaf

Guatemala volvió a meterse de lleno en la lucha por avanzar en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 tras derrotar por 4-0 a Antigua y Barbuda en la segunda jornada del Grupo B. La selección dirigida por Sebastián Bini aprovechó la oportunidad para sumar su primera victoria en el certamen y mantener abiertas sus aspiraciones antes del cierre de la fase de grupos.

La Bicolor necesitaba recuperarse después del revés sufrido ante Costa Rica en el estreno y lo consiguió con una actuación convincente. Óscar de León abrió el camino hacia el triunfo, mientras que Julio Ramos, Mayron González y Bryan Guerra ampliaron la diferencia para sellar una victoria que también fortalece la diferencia de goles del conjunto nacional.

A diferencia del compromiso anterior, Guatemala logró imponer el ritmo del partido desde los primeros minutos. Con mayor presencia en campo rival y circulación del balón, fue generando espacios hasta encontrar las oportunidades que le permitieron construir una ventaja amplia y administrar el resultado con tranquilidad.

La armó todo Guatemala y Oscar De León puso la firma final ✍️ pic.twitter.com/zB3n6cC94i — Concacaf (@Concacaf) July 27, 2026

Julio Ramos se fue solo y no perdonó ⚡️ pic.twitter.com/4cpJNFLxZE — Concacaf (@Concacaf) July 27, 2026

La definición del grupo será ante México

El triunfo deja a la selección guatemalteca en una posición favorable de cara a la última jornada, donde enfrentará a México el próximo jueves 30 de julio en un duelo que será determinante para conocer qué equipos avanzarán a la siguiente fase. El desenlace del Grupo B dependerá de esa fecha, en la que todavía hay varios aspirantes con posibilidades matemáticas.

Además de buscar uno de los dos primeros lugares de la zona, Guatemala también conserva opciones de acceder a los cuartos de final como uno de los mejores terceros clasificados, un escenario que mantiene abierto el panorama antes del compromiso decisivo.

La fase eliminatoria tendrá un valor especial, ya que los cuatro equipos que superen los cuartos de final obtendrán el boleto para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. A su vez, las dos selecciones que alcancen la final asegurarán su clasificación al Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos.

Con los primeros tres puntos en el bolsillo, el conjunto de Sebastián Bini afrontará su próximo desafío con la posibilidad de depender de su rendimiento para seguir en carrera. El objetivo de regresar a una Copa del Mundo juvenil continúa al alcance y el choque frente a México marcará el rumbo definitivo de Guatemala en el torneo.

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