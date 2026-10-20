Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 19 de octubre de 2026

El juego de azar más popular de Colombia arrancó la semana con muchas emociones y tres personas estuvieron al borde de algún acumulado.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

Una constante dentro de los juegos de azar en Colombia en las últimas dos décadas es la gran popularidad de Baloto y Revancha como el juego de mayor acogida entre el público. La semana arrancó con un nuevo sorteo y la ilusión por un premio acumulado que siempre suele alcanzar cifras enormes. En esta oportunidad, tres personas se quedaron al borde de ganar el premio mayor.

Resultados del Baloto hoy, 19 de octubre de 2026

Números ganadores: 06 – 19 – 20 – 25 – 28 – 04.

06 – 19 – 20 – 25 – 28 – Nuevo acumulado: $16.400 millones de pesos.

Resultados del Revancha hoy, 19 de octubre de 2026

Números ganadores: 02 – 03 – 14 – 38 – 40 – 13.

02 – 03 – 14 – 38 – 40 – Nuevo acumulado: $3.600 millones de pesos.

Resultados de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

Dinámica para jugar Baloto y Revancha

Para jugar este sorte, solo debe elegir cinco números del 1 al 45 y una superbalota del 1 al 16. Entre más números logre acertar, más dinero ganará en el sorteo. Si le atina a todas las cifras, se llevará el gran premio mayor acumulado, el cual crece continuamente hasta que alguien lo gane. Además, tiene la opción de pagar un valor adicional para participar también en Revancha y duplicar tus oportunidades con los mismos números.

¿Dónde comprar tiquetes de Baloto?

La compra del tiquete de Baloto se puede realizar en diversos establecimientos autorizados, tales como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que estén debidamente identificadas con el logotipo del juego. Asimismo, el sistema permite registrarse en la plataforma en línea para realizar el pronóstico de forma digital.

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