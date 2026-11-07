Marquense vs Comunicaciones en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo lo mejor del partido a través del minuto a minuto.

Marquense vs Comunicaciones, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Marquense y Comunicaciones, válido por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

Marquense ocupa el noveno lugar con 25 puntos, producto de siete triunfos, cuatro empates y siete derrotas. Los leones vienen de perder 2-0 en su visita a Xelajú MC, resultado que derivó en la salida de Manuel Naya. El hondureño Fernando Banegas asumió el mando con el objetivo de volver a ganar y llevar al equipo a la fase final. La tabla sigue apretada: apenas tres puntos separan al tercero del noveno, así que los de San Marcos todavía tienen margen para recuperar posiciones.

Por su parte, Comunicaciones marcha décimo con 20 puntos, tras seis triunfos, dos empates y diez derrotas. El equipo de Roberto Montoya viene de vencer 3-1 a Deportivo Mixco en casa, una victoria que lo mantiene en la pelea por la clasificación. El mal arranque del torneo todavía pesa en la tabla y deja a los cremas con poco margen para ceder más puntos. Por eso, su objetivo es ganar los cuatro partidos que les quedan para escalar posiciones y meterse en la fase final.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense vs Comunicaciones hoy 7 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Marquense y Comunicaciones será el sábado 7 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Marquense vs Comunicaciones para la jornada 18, al momento

Marquense : Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Elías Vásquez, Keyner Agustín, Oscar Linton; Yordin Hernández, Denilson Ochaeta, Jorge Escobar; David Chuc, Alexis Matta y Erick Sánchez. DT : Fernando Banegas.

: Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Elías Vásquez, Keyner Agustín, Oscar Linton; Yordin Hernández, Denilson Ochaeta, Jorge Escobar; David Chuc, Alexis Matta y Erick Sánchez. : Fernando Banegas. Comunicaciones: Fredy Pérez; Juan Osorio, Kevin Grijalva, José Pinto; Marco Domínguez, Paolo Dantaz, Brayam Castañeda, Axel De la Cruz; Omar Duarte, Dewinder Bradley y Nelson García. DT: Roberto Montoya.

Antecedentes del Marquense vs Comunicaciones y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Comunicaciones:

9 de septiembre de 2026 | Comunicaciones 0-2 Marquense | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 29 de marzo de 2026 | Marquense 1-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 7 de febrero de 2026 | Comunicaciones 2-1 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de octubre de 2025 | Marquense 1-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Comunicaciones 3-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

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