Houston Dynamo vs Olimpia, en vivo: horario, pronósticos y dónde mirar el partido amistoso en Honduras

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Houston Dynamo vs Olimpia, partidazo amistoso en Estados Unidos. (Olimpia X)

Este sábado 11 de julio, en el Shell Energy Stadium, el equipo de Olimpia visitará a su similar de Houston Dynamo en un partido de carácter amistoso que encuentra a ambos clubes realizando sendas pretemporadas de cara a lo que viene en sus respectivas competencias. Se trata de uno de los juegos del “Soccer Celebration”, un torneo que organiza el conjunto local y del que participan otros equipos.

Houston Dynamo vs Olimpia: ¿Cuándo y dónde es el partido amistoso internacional de los Leones?

El partido amistoso de preparación entre Houston Dynamo y Olimpia se juega este sábado 11 de julio, en el en el Shell Energy Stadium de la ciudad de Houston, durante la fiebre mundialista que tiene como protagonista al país.

¿Quién transmite en vivo el partido del Olimpia vs Dynamo y dónde mirar el partido?

Houston Dynamo y Olimpia será transmitido por la señal internacional de FOX Sports.

¿Quién es el favorito para ganar este partido amistoso? Este es el pronóstico IA

Estos son los factores principales:

Nivel de la liga: La MLS suele tener un nivel competitivo superior al de la Liga Nacional de Honduras, y Houston cuenta con una plantilla de mayor valor de mercado.

La MLS suele tener un nivel competitivo superior al de la Liga Nacional de Honduras, y Houston cuenta con una plantilla de mayor valor de mercado. Localía: El partido se juega en el Shell Energy Stadium de Houston , donde el Dynamo suele hacerse fuerte. Además, habrá un gran apoyo de aficionados hondureños, por lo que el ambiente será especial para Olimpia.

El partido se juega en el , donde el Dynamo suele hacerse fuerte. Además, habrá un gran apoyo de aficionados hondureños, por lo que el ambiente será especial para Olimpia. Carácter amistoso: En este tipo de encuentros es habitual que ambos entrenadores roten mucho el equipo, por lo que el resultado puede depender más de la profundidad del plantel que del once titular.

En este tipo de encuentros es habitual que ambos entrenadores roten mucho el equipo, por lo que el resultado puede depender más de la profundidad del plantel que del once titular. Olimpia: Llega como uno de los clubes más fuertes y exitosos de Centroamérica, acostumbrado a competir internacionalmente, por lo que no sería una sorpresa si ofrece un partido muy parejo.

Pronóstico en porcentajes:

Houston Dynamo gana: 55%

Empate: 25%

Olimpia gana: 20%

¿Qué fichajes presentará el Olimpia de Honduras previo al inicio de la Liga de Honduras?

El equipo de Honduras fichó para esta temporada a Cristian Canales, Jean Jack Baptiste (regresa de préstamo) Jainer Bermúdez, Carlos Cuello, Nicolas Dibble y Kilmar Peña.

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