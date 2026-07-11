Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 9 Malemort – Ussel

La etapa 9 del Tour de Francia 2026 de este 12 de julio tiene un recorrido de 185,5 kilómetros entre Malemort y Ussel con cuatro ascensos puntables

¿Dónde ver en vivo la etapa 9 del Tour de Francia 2026? | Claro Sports

La etapa 9 del Tour de Francia 2026 continúa este domingo 12 de julio, después de una octava jornada en la que el belga Tim Merlier confirmó su dominio entre los velocistas al imponerse por segundo día consecutivo en un esprint masivo en Bergerac. El corredor del Soudal Quick-Step superó con autoridad a Biniam Girmay y Olav Kooij, mientras que la fuga de Liam Slock fue neutralizada a menos de dos kilómetros de la meta, tras protagonizar una valiente escapada durante gran parte del recorrido.

La clasificación general permaneció sin cambios entre los principales favoritos, ya que todos cruzaron la meta con el mismo tiempo del ganador. Tadej Pogacar conserva el maillot amarillo con una ventaja de 2:42 sobre Jonas Vingegaard, mientras que el mexicano Isaac del Toro sigue ocupando la tercera posición, a 3:27 del esloveno. El ciclista del UAE Team Emirates-XRG completó una etapa tranquila, resguardado en el pelotón, por lo que mantiene intactas sus aspiraciones al podio y continúa como líder de la clasificación de los jóvenes.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 9 de Malemort – Ussel?

La etapa 9 del Tour de Francia 2026 de este domingo 12 de julio presenta un recorrido de 185,5 kilómetros entre Malemort y Ussel, con un exigente perfil de media montaña que acumula 3.300 metros de desnivel positivo a través de la accidentada región de Corrèze. Se trata de una jornada de constantes subidas y bajadas, ideal para los cazadores de etapas y las fugas, además de representar la última oportunidad para los aventureros antes del primer día de descanso. El sprint intermedio estará ubicado en Beynat (km 44,9), mientras que el pelotón afrontará cuatro ascensos puntuables: Côte de Naves (2,3 km al 7,4%), Suc au May (3,8 km al 7,5%), el puerto más duro del día, Côte de la Croix du Pey (4,8 km al 6%) y Mont Bessou, una corta subida de 900 metros con rampas que alcanzan el 8,5%, situada a solo 24 kilómetros de la meta.

El tramo decisivo llegará en los kilómetros finales, ya que tras coronar Mont Bessou los corredores todavía deberán superar la Côte des Gardes (2,2 km al 4,8%), una ascensión no puntuable ubicada a 14 kilómetros de la llegada en Ussel, escenario propicio para ataques de última hora. El perfil rompepiernas reduce considerablemente las opciones de un sprint masivo y anticipa una intensa lucha por formar la fuga desde la salida, mientras que los aspirantes a la clasificación general, deberán mantenerse atentos a posibles cortes y al desgaste provocado por el calor, en una etapa que puede generar diferencias importantes antes de la jornada de descanso.

México y Centroamérica : 05:35 horas

: 05:35 horas Estados Unidos : 07:35 horas ET y 04:35 horas PT

: 07:35 horas ET y 04:35 horas PT Colombia : 06:35 horas

: 06:35 horas Argentina: 08:35 horas

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

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México, Argentina y Centroamérica : ESPN y Disney+.

: ESPN y Disney+. Estados Unidos : Peacock y NBC (sólo algunas etapas).

: Peacock y NBC (sólo algunas etapas). Colombia: Caracol TV y Canal RCN.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

En Claro Sports te presentamos los resultados de las etapas previas y el perfil de los siguientes recorridos de La Grande Boucle, justo antes del primer día de descanso, programado para el lunes 13 de julio. La pausa permitirá a los ciclistas recuperar energías antes de reanudar la competencia en la antesala de la celebración de la fiesta nacional de Francia.

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