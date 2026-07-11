¡Erling Haaland, cada vez más mexicano! El Androide se une al grito viral “¿Y si sí?”

Erling Haaland está listo para consumar la venganza de la selección mexicana en el Noruega vs Inglaterra de los cuartos de final del Mundial 2026

Erling Haaland responde con el “¿Y si sí?” | Reuters

La fiebre que Erling Haaland ha despertado en México durante el Mundial 2026 parece haber llegado hasta el propio delantero del Manchester City. En las horas previas al partido de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra de este sábado 11 de julio, el atacante noruego respondió a la ola de mensajes enviados por aficionados mexicanos, quienes ven en los Vikingos Rojos la posibilidad de consumar una especie de venganza deportiva tras la eliminación del Tricolor a manos del equipo de los Tres Leones.

El origen de esta interacción fue el ya popular “¿Y si sí?”, un grito de batalla que se volvió viral entre la afición mexicana durante la Copa del Mundo y que incluso trascendió fronteras. La frase alcanzó su mayor fuerza antes del enfrentamiento de octavos de final contra Inglaterra en el Estadio Azteca, una cita que terminó con una dolorosa derrota de México por 3-2 en uno de los mejores partidos del torneo.

Entre los miles de mensajes que Haaland recibió en redes sociales durante la última semana, destacó el de un aficionado mexicano que le pidió cobrar revancha por la eliminación del Tricolor. “Venga Haaland, vénganos”, escribió el seguidor, provocando una respuesta inesperada del goleador noruego, quien contestó en su idioma con un “¿Y si sí?” acompañado de un emoji de la bandera de México, un gesto que fue celebrado por los aficionados aztecas y rápidamente se hizo viral.

Además del impacto que ha generado fuera de la cancha, Haaland llega en un gran momento futbolístico. El delantero suma siete goles en el Mundial 2026 y se mantiene en la lucha por la Bota de Oro, apenas una anotación por detrás de Kylian Mbappé y Lionel Messi, ambos con ocho tantos. Del otro lado estará Harry Kane, referente de Inglaterra y otro de los candidatos al título de goleo con seis dianas.

El vínculo entre Noruega y México, sin embargo, va mucho más allá del fútbol. En el país escandinavo existe una arraigada tradición en torno al taco, cuya popularidad comenzó a consolidarse en la década de 1990 con la llegada de tortillas, salsas y condimentos tex-mex a los supermercados. No obstante, sus orígenes se remontan al auge de la industria petrolera del Mar del Norte, cuando trabajadores estadounidenses, incluidos varios texanos, llevaron consigo parte de su cultura gastronómica.

Con el paso del tiempo, las cadenas comerciales ampliaron la oferta de productos mexicanos e impulsaron los famosos kits para preparar tacos en casa. Así nació el “Taco Fredag”, o “Viernes de Tacos”, una costumbre que convirtió el cierre de la semana laboral en un momento de convivencia familiar. Actualmente, se estima que alrededor del 76 % de la población noruega participa de esta tradición, considerada una de las prácticas culinarias más representativas del país.

Esa cercanía cultural también fue destacada por la Embajada de Noruega en México, que durante la última semana invitó a los aficionados mexicanos a respaldar a los Vikingos Rojos en su partido frente a Inglaterra. A través de sus redes sociales, la representación diplomática recordó que ambas naciones están unidas no solo por el gusto por los tacos y el bacalao, suficiente para reforzar un vínculo que en este Mundial 2026 ha encontrado un nuevo capítulo gracias a la conexión entre Haaland y la afición mexicana.

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