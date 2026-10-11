San Pedro vs Comunicaciones en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre San Pedro y Comunicaciones por la jornada 13 del Torneo Clausura de Guatemala.

San Pedro vs Comunicaciones, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de San Pedro vs Comunicaciones! Ambos equipos se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputa en el estadio de San Pedro, donde los locales buscarán aprovechar su condición de anfitriones para mantenerse en la pelea por la clasificación, mientras que los Cremas intentarán conseguir una nueva victoria.

San Pedro llega al compromiso ubicado en la séptima posición de la tabla con 18 puntos. El conjunto local atraviesa una racha de cuatro partidos consecutivos sin victorias, con dos empates y dos derrotas. En su última presentación cayó 2-0 frente a Xelajú MC, por lo que buscará recuperarse ante su afición y volver a sumar de a tres para mejorar su posición en el campeonato.

Comunicaciones, por su parte, ocupa el décimo puesto con 14 unidades y llega después de conseguir dos victorias consecutivas. Los Cremas vienen de superar 3-0 a Suchitepéquez en la jornada anterior, resultado que les permitió acercarse a los puestos de clasificación. El conjunto capitalino intentará extender su racha positiva y reducir la diferencia de cuatro puntos que lo separa de San Pedro, uno de sus rivales directos en la lucha por avanzar a la fase final.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el San Pedro vs Comunicaciones hoy domingo 11 de octubre de 2026?

El encuentro entre San Pedro y Comunicaciones será el domingo 11 de octubre es a las 15:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del San Pedro vs Comunicaciones para la jornada 13, al momento

San Pedro:San Pedro : Vander Cruz; David Álvarez, Renny Folleco, Brailin De León; Marvin Ceballos, Osman Salguero, Luigui Calderón, Romario Gómez; Luis Martínez, Sebastián Colón y Alexis Barrientos. DT : Edwin Vásquez.

: Vander Cruz; David Álvarez, Renny Folleco, Brailin De León; Marvin Ceballos, Osman Salguero, Luigui Calderón, Romario Gómez; Luis Martínez, Sebastián Colón y Alexis Barrientos. : Edwin Vásquez. Comunicaciones: Fredy Pérez; Nicolás Olivera, Emerson Raymundo, Elsar Martín; Samuel Camacho, Karel Espino, Marco Domínguez, Dairon Reyes; Nelson García, Dewinder Bradley y Andersson Ortiz. DT: Roberto Montoya

MÁS INFORMACIÓN: Comunicaciones incorpora a dos refuerzos de cara a la segunda ronda del Apertura 2026

Antecedentes del San Pedro vs Comunicaciones y últimos resultados en la Liga de Guatemala

1 de agosto de 2026: Comunicaciones 1-0 San Pedro

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