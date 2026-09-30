Hámilton Ricard le canta la tabla a Jhon Durán en Selección Colombia: “Pida disculpas y póngase a disposición”

Hamilton Ricard hizo un llamado para que Jhon Durán vuelva a la Selección Colombia de cara al proceso rumbo a la Copa América 2028.

Jhon Durán, delantero colombiano | Vizzor

La Selección Colombia volvió al ruedo tras lo que fue su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ya con su primer juego amistoso culminado ante la Selección de México. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se preparan para sus duelos ante Paraguay y Perú. Nuevamente, Jhon Durán fue noticia.

Después de una floja presentación ante los ‘aztecas’ volvió la duda de siempre en la Selección Colombia. ¿Debe volver Jhon Durán a ser convocado al equipo amarillo, azul y rojo? Varios futbolistas reconocidos del balompié ‘tricolor’ se han referido al tema y en esta ocasión fue el turno del histórico delantero, Hamilton Ricard.

El mensaje de Hamilton Ricard, uno de los futbolistas colombianos con más partidos jugados en la Premier League de Inglaterra, para Jhon Durán fue más que claro y contundente. “Todos nos hemos equivocado y si es el caso, solo es cuestión de levantar el teléfono y decir “me equivoqué y yo quiero ser participe del proceso”. Con eso ya le abren las puertas”.

MENSAJE DE RICARD A JHON DURÁN #SportsCenter Desde la experiencia, el ex atacante hizo un pedido al nueve de Benfica, a quien considera un gran jugador.



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La temporada de Jhon Durán, hasta el momento

El goleador de nada más 22 años, inicio la temporada 2026-2027 de la mano de un nuevo club. De hecho, el equipo más grande y tradicional del fútbol mundial por el que hasta ahora ha pasado. Benfica de Portugal le abrió las puertas y Jhon Durán no dudo en tomar la oportunidad. Tanto así que desde sus primeras declaraciones ya se veía un cambio de actitud bastante interesante.

Ahora bien, con la camiseta de ‘Las Águilas’ acumula un total de 12 partidos jugados, dos goles y dos asistencias. Eso sí, en las dos competencias que ha disputado ya ase ha reportado con anotaciones. No obstante, ha sido sumamente difícil contar con tu continuidad debido al buen nivel de Vangelis Pavlidis.

Por otro lado, con la Selección Colombia tiene 17 partidos jugados, tres tantos y un pase gol. Su último juego con la camiseta ‘tricolor’ fue el 6 de junio de 2025 ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Desde entonces y ha pasado casi un año y media sin la presencia de Jhon Durán en el equipo nacional.

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