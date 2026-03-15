Universitario vs Plaza Amador en vivo: partido de la Liga de Panamá 2026

Gran encuentro en el duelo de interconferencia del Clausura 2026.

Universitario Plaza Amador, transmisión en vivo Liga Panamá | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Universitario vs Plaza Amador!!! Universitario y Plaza Amador se enfrentan en un atractivo duelo correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Panamá, dentro de los partidos de interconferencia del campeonato. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para fortalecer sus aspiraciones en la tabla, en un choque que promete intensidad entre dos clubes que buscan consolidarse en la recta media del torneo.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del partido en vivo entre Universitario y Plaza Amador, con todas las incidencias del encuentro. Aquí encontrarás la actualización constante con goles, tarjetas, cambios y las jugadas más importantes del partido, para no perder ningún detalle de este compromiso del Clausura 2026 del fútbol panameño.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Universitario vs Plaza Amador hoy sábado 14 de marzo de 2026?

El encuentro entre Universitario y Plaza Amador está programado para el sábado 14 de marzo a las 20:30 horas y se disputará en el estadio Universidad Latina. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports y RPC TV.

Alineaciones del Universitario vs Plaza Amador para la jornada 9, al momento

Ni Universitario ni Plaza Amador cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Panamá. Se estima que Gary Stempel y Mario Méndez no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Universitario: Gianfranco Gao; Alejandro Yearwood, Jhonnathan García, José Matos, Luis Dean; Jonathan Barrera, Allan Saldaña, Misael Acosta, Moisés Vergara; Valentín Pimentel y Aldair McKenzie. DT: Gary Stempel.

Plaza Amador: Samuel Castañeda; Jimar Sánchez, Rudy Yearwood, Joseph Pachecho, Éric Davis; Abdul Knight, José Murillo, David Murillo; Kairo Walters, Freddy Góndola y Alberto Quintero. DT: Mario Méndez.

Antecedentes del Universitario vs Plaza Amador y últimos resultados en la Liga de Panamá

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Universitario y Plaza Amador:

5 de septiembre de 2025 | Universitario 1-3 Plaza Amador | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 8 de marzo de 2025 | Plaza Amador 3-1 Universitario | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 28 de septiembre de 2024 | Plaza Amador 2-1 Universitario | Torneo Clausura 2024

| Torneo Clausura 2024 6 de abril de 2024 | Universitario 0-4 Plaza Amador | Torneo Apertura 2024

| Torneo Apertura 2024 1 de octubre de 2023 | Universitario 2-1 Plaza Amador | Torneo Clausura 2023

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