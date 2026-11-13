Va con todo: Los once elegidos por Tena para los cuartos de final contra Canadá
Tena se la juega contra los canadienses.
Por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 el seleccionado de Guatemala se mide este viernes 13 de noviembre frente a Canadá en el estadio El Trébol. Pensando en dicho cotejo, el entrenador Luis Fernando Tena tiene prácticamente definida cuál será la alineación titular, algo que confirmará minutos antes del inicio del partido tal y como suele hacer.
El entrenador propuso un dibujo táctico de 4-4-2 aunque más ofensivo de lo que parece. Guatemala: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales; Óscar Santis, Oscar Castellanos, José Rosales, Antonio López; Rubio Rubin y Darwim Lom. DT: Luis Fernando Tena.
La buena noticia es que Tena, a pesar de haberse mostrado cauto y respetuoso con la propuesta canadiense, tiene decidido mantener a Lom y Rubín en el ataque, con Santis y López colaborando en la creación, relegando a Castellanos y a Rosales a un doble cinco que brinde equilibrio.
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Otra de las incógnitas resueltas es la presencia de Nicholas Hagen, que ha sido siempre el primer elegido de Tena. En la previa, se decía que Kenderson Navarro podía ganar protagonismo puesto que fue el portero que atajó en aquella definición de cuartos de Copa Oro, entre otras cuestiones, y sino Luis Morán, arquero del Antigua líder del Apertura 2026.
Respecto de lo que espera encontrarse el viernes en el reducto ‘escarlata’, el técnico manifestó: “El equipo está muy ilusionado. Sabemos que el estadio estará lleno y que contaremos con el apoyo de nuestra gente. Ese respaldo será fundamental para nosotros y nos dará un impulso extra para afrontar el partido”.
Por último y con referencia a cómo planea hacer daño a Canadá, enfatizó: “Trataremos de estar siempre juntos y apoyar a mucha gente en el mediocampo. No podemos dejarlos jugar. Ellos técnicamente son muy buenos y el espacio abierto es lo que mejor aprovechan. Tenemos que estar siempre bien agrupados y tratar de hacer diferencia en base a la superioridad numérica que podamos ejercer en cada sector del campo”.
¿Cómo llegan Guatemala y Canadá a la Concacaf Nations League 2026?
Guatemala ganó el Grupo B con siete puntos, después de sumar dos victorias, un empate y una derrota. La Bicolor anotó nueve goles y recibió tres, además de mantener su portería a cero en sus últimas tres presentaciones de la fase de grupos. La victoria 1-0 ante Surinam, con gol de Matthew Evans en tiempo de compensación, aseguró su clasificación. Canadá accedió directamente a los cuartos de final como una de las cuatro selecciones preclasificadas por el ranking regional.
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El encuentro se disputará el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas en El Trébol, con Guatemala como local. El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena tendrá el primer compromiso ante su afición antes de viajar a Toronto para definir la eliminatoria. En México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica también comenzará a las 20:00 horas, mientras que en Panamá comenzará a las 21:00 horas.
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