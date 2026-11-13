Va con todo: Los once elegidos por Tena para los cuartos de final contra Canadá

Tena se la juega contra los canadienses.

Guatemala quiere seguir haciendo historia | X: @fedefut_oficial

Por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 el seleccionado de Guatemala se mide este viernes 13 de noviembre frente a Canadá en el estadio El Trébol. Pensando en dicho cotejo, el entrenador Luis Fernando Tena tiene prácticamente definida cuál será la alineación titular, algo que confirmará minutos antes del inicio del partido tal y como suele hacer.

El entrenador propuso un dibujo táctico de 4-4-2 aunque más ofensivo de lo que parece. Guatemala: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales; Óscar Santis, Oscar Castellanos, José Rosales, Antonio López; Rubio Rubin y Darwim Lom. DT: Luis Fernando Tena.

La buena noticia es que Tena, a pesar de haberse mostrado cauto y respetuoso con la propuesta canadiense, tiene decidido mantener a Lom y Rubín en el ataque, con Santis y López colaborando en la creación, relegando a Castellanos y a Rosales a un doble cinco que brinde equilibrio.