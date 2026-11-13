Malacateco vs Municipal en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Guatemala

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Malacateco Municipal, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Malacateco estrena entrenador ante un Municipal que necesita reaccionar para no seguir cediendo terreno en la tabla. Los Toros reciben a los Rojos por la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un encuentro que reúne a dos equipos urgidos de una victoria en el cierre de la fase regular. El conjunto fronterizo busca salir de su mala racha bajo una nueva conducción, mientras que los escarlatas afrontan el compromiso con varias bajas y la necesidad de recuperar protagonismo en la pelea por el pase directo a semifinales.

Malacateco ocupa el undécimo lugar con 19 puntos, producto de cinco triunfos, cuatro empates y diez derrotas. Los Toros vienen de caer 2-0 en su visita a Antigua GFC y acumulan tres derrotas consecutivas, una seguidilla que desembocó en la salida de Carlos Robles del banquillo. Ahora, Mauricio Wright asume la conducción con el desafío de levantar al equipo y cerrar el campeonato sumando unidades importantes, tanto para mejorar su posición como para evitar que la tabla acumulada lo comprometa en la lucha por la permanencia al final de la temporada.

Por su parte, Municipal marcha quinto con 30 unidades, después de ocho victorias, seis empates y cuatro derrotas. El equipo de Mario Acevedo llega con varias ausencias por las convocatorias a la Selección de Guatemala y con su encuentro de la jornada anterior ante Aurora pendiente de disputarse. Los Rojos necesitan dejar atrás una etapa de resultados irregulares: solo ganaron uno de sus últimos ocho partidos, el clásico por 3-1 ante Comunicaciones. Volver al triunfo será fundamental para recuperar terreno y sostener sus aspiraciones de clasificar directamente a las semifinales.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Malacateco vs Municipal de la jornada 20 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco y Municipal será el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Malacateco vs Municipal hoy

Ni Malacateco ni Municipal cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Además, Municipal no contará con Kenderson Navarro, Raúl Calderón, José Morales, Nicolás Samayoa, Rodrigo Saravia, Jefry Bantes y Rudy Muñoz, convocados a la Selección de Guatemala. Se estima que Mauricio Wright y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Malacateco: Humberto Acevedo; Jorge Castañon, Juan Esqueda, Rudy Comayagua, Roberto Meneses; Isaías de León, Fernando Morales, Kevin Ramírez, José Ochoa, Anthony Tellez y Demcy Guzmán. DT: Mauricio Wright.

Municipal: Braulio Linares; Carlos Estrada, José Mena, Rudy Barrientos, Aubrey David; Yunior Pérez, Pedro Altá, Francisco Guzmán, John Méndez; Alejandro Cabeza y Erick Japa. DT: Mario Acevedo.

MÁS INFORMACIÓN: Malacateco tiene nuevo entrenador para el cierre del Apertura 2026

Antecedentes y últimos resultados del Malacateco vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Municipal:

13 de septiembre de 2026 | Municipal 2-2 Malacateco | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 28 de marzo de 2026 | Municipal 1-0 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 6 de febrero de 2026 | Malacateco 1-3 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de octubre de 2025 | Municipal 4-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Malacateco 2-3 Municipal | Torneo Apertura 2025

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