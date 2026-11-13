Xelajú MC vs Guastatoya en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Guatemala

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Xelajú Guastatoya, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú MC y Guastatoya se enfrentan en un duelo directo que puede cambiar la pelea por el pase a semifinales del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El compromiso de la jornada 20 encuentra a ambos equipos con 31 puntos y la oportunidad de tomar ventaja sobre un rival con el que comparten objetivo. Los Superchivos buscarán hacerse fuertes ante su afición para prolongar su buen momento, mientras que el Pecho Amarillo llega con confianza renovada después de reencontrarse con la victoria mediante una goleada.

Xelajú MC ocupa el tercer lugar con 31 unidades, producto de nueve triunfos, cuatro empates y seis derrotas. El equipo de Roberto Hernández viene de vencer 1-0 a Cobán Imperial como visitante y acumula tres victorias en sus últimos cuatro encuentros, una cosecha que le permitió escalar posiciones en un tramo decisivo del campeonato. Los Superchivos quieren aprovechar ese impulso para quedarse con uno de los dos boletos directos a semifinales y saben que vencer a un competidor inmediato fortalecería sus aspiraciones antes del cierre de la fase regular.

Por su parte, Guastatoya marcha cuarto con 31 puntos, tras nueve victorias, cuatro empates y seis derrotas, aunque con una diferencia de gol inferior a la de su rival. Los dirigidos por Martín García vienen de golear 4-0 a Suchitepéquez en casa, resultado con el que dejaron atrás una racha de seis partidos sin ganar y recuperaron terreno en la clasificación. Ahora, el Pecho Amarillo afronta una prueba clave para confirmar su recuperación: un triunfo ante Xelajú le permitiría superarlo en la tabla y mantener viva la ilusión de avanzar directamente a semifinales.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Xelajú MC vs Guastatoya de la jornada 20 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú MC y Guastatoya será el sábado 14 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú MC vs Guastatoya hoy

Ni Xelajú MC ni Guastatoya cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Además, Xelajú MC no contará con Jorge Aparicio y Antonio López, convocados a la Selección de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Martín García no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Xelajú MC: Rubén Silva; Javier González, Kevin Ruiz, Ernesto Monreal, Erick González; Yilton Díaz, Juan Cardon,a Elmer Cardoza, Yair Jaén; Steven Cárdenas y Diego Casas. DT: Roberto Hernández.

Guastatoya: Rubén Escobar; Andy Contreras, Emanuel Yori, Wilson Pineda, Denilson Sánchez; Herberth Morales, Marlon Sequén, Bryan Lemus; Ariel Lon, José Almanza; y Víctor Ávalos. DT: Martín García.

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú MC vs Guastatoya en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Guastatoya:

13 de septiembre de 2026 | Guastatoya 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 28 de marzo de 2026 | Xelajú MC 1-1 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 7 de febrero de 2026 | Guastatoya 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de octubre de 2025 | Guastatoya 1-2 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Xelajú MC 5-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

Te puede interesar –