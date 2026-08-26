Escándalo entre el presidente de Municipal y aficionados, al término de la eliminación

El presidente del club se trenzó con aficionados

Algunos aficionados de Municipal se agarraron con Villa (Captura Daniel Vargas X)

Al término del partido entre Municipal y Motagua, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, que finalizó empatado 1 a 1 significando la eliminación del elenco ‘escarlata’, se dio una situación incómoda en parte de las gradas que tuvo como protagonista al presidente del club, Gerardo Villa.

El máximo exponente dirigencial del club se vio envuelto en una serie de incidentes al término del encuentro, insultándose con aficionados que estaban en la zona de plateas, que le lanzaban desde vasos a hasta otros elementos buscando agredirlo. Lejos de no responder, Villa se paró y contestó con insultos y demás a quienes lo estaban agraviando.

Este viejo senil y malparido junto a su familia de ratas y vividores se esta cagando en Municipal y nadie dice o hace nada en contra de ellos.



Recuerden es el quien lleva a esos extranjeros mierdas y a esos entrenadores mediocres.



Villa MALPARIDO. pic.twitter.com/ddHSgqb7zD — Daniel Vargas;👑🫡 (@___DanielVargas) August 26, 2026

La gente decidió descargar su ira y frustración por la eliminación para con Villa, a quien acusaban de haber armado un plantel no competitivo para la competencia, y demás cuestiones. Fue un momento muy desafortunado el que se vivió en una de las tribunas de un estadio que lució repleto y que terminó yéndose amargado por la eliminación.

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Municipal finalizó su participación en la Copa Centroamericana como tercero del Grupo D, con 6 unidades a dos de Motagua y Cartaginés. El equipo tuvo una buena participación en términos generales, de hecho se va sin perder en calidad de invicto, pero falló a la hora ganar puntos clave como la igualdad con FAS de la jornada 3, que complicó el escenario.

Mario Acevedo respalda al plantel

La autocrítica, sin embargo, no se transformó en un señalamiento hacia sus futbolistas. Acevedo decidió respaldar públicamente al plantel y aseguró que no tiene cuestionamientos respecto de la entrega mostrada ante Motagua. “No tengo nada que reprocharle a mi equipo, dejaron todo dentro de la cancha”, sostuvo el entrenador.

Municipal buscó hasta el final el gol que necesitaba para mantenerse con vida, pero nunca consiguió romper definitivamente al conjunto hondureño. Para Acevedo hubo un buen rendimiento general, aunque faltó justamente aquello que terminó separando al equipo de la clasificación: precisión y contundencia en los metros finales.

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La eliminación deja ahora al conjunto escarlata obligado a cambiar rápidamente de página y concentrarse en el Apertura 2026. Sin embargo, el golpe internacional difícilmente pase inadvertido: Municipal tenía como uno de sus grandes objetivos avanzar de ronda y volvió a quedarse en la fase de grupos, una situación que el propio Acevedo asumió sin buscar excusas.

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