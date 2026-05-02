Xelajú vs Marquense en vivo: dónde mirar la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Guatemala 2026; alineaciones y pronósticos

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Xelajú Marquense, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú y Marquense disputarán este domingo 3 de mayo la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala en el estadio Mario Camposeco. La ida terminó 1-1 en el Marquesa de la Ensenada, con gol de Widvin Tebalan al minuto 48 para Xelajú y empate de Diego Casas al 59 para Marquense, dejando la serie completamente abierta. Los super chivos juegan en casa y parten como favoritos para avanzar, aunque con la baja de Antonio de Jesús López, expulsado en el partido de ida.

Xelajú cerró la fase regular como líder con 39 puntos, producto de once victorias, seis empates y cinco derrotas. El equipo de Roberto Hernández llega con tres victorias consecutivas en la etapa clasificatoria, la última por 2-1 ante Cobán Imperial, y con la ventaja de jugar en su estadio, donde suele ser difícil de vencer. La ausencia de López, uno de sus referentes en el mediocampo, es el único factor que complica la planificación del técnico para este partido.

Marquense terminó octavo con 30 puntos y clasificó a la liguilla tras una campaña irregular. El equipo de Omar Arellano cerró la fase regular con dos derrotas consecutivas ante Municipal y Guastatoya, pero Diego Casas mostró en la ida que el equipo tiene argumentos para competir. Para avanzar, los Leones del Occidente necesitan ganar en el Mario Camposeco, ya que un empate en cualquier marcador clasifica a Xelajú por su mejor ubicación en la tabla.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Xelajú vs Marquense de ida de los cuartos de final de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú y Marquense está programado para el domingo 3 de mayo a las 19:00 horas y se disputará en el Estadio Mario Camposeco. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú vs Marquense hoy

Xelajú MC no contará con Antonio de Jesús López, ya que fue expulsado en la ida; mientras que Marquense no tiene futbolistas sancionados para la vuelta de los cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Omar Arellano no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Xelajú MC : Nery Lobos; Widvin Tebalan, Kevin Ruiz, Javier González, Manuel Romero; Jorge Aparicio, Raúl Calderón, Juan Cardona, Yair Jaén; Elmer Cardoza y Harim Quezada. DT : Roberto Hernández.

: Nery Lobos; Widvin Tebalan, Kevin Ruiz, Javier González, Manuel Romero; Jorge Aparicio, Raúl Calderón, Juan Cardona, Yair Jaén; Elmer Cardoza y Harim Quezada. : Roberto Hernández. Marquense: Javier Colli; Elvi Elington, Fernando Fuentes, Oscar Linton, Marco Rodas; Josué Cano, David Chuc, Dylan Flores; Renato Mencía, Andy Ruiz y Carlos Estrada. DT: Omar Arellano.

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú vs Marquense:

30 de abril de 2026 | Marquense 1-1 Xelajú | Torneo Clausura

| Torneo Clausura 1 de abril de 2026 | Marquense 1-0 Xelajú | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de febrero de 2026 | Xelajú 4-2 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de noviembre de 2025 | Marquense 1-0 Xelajú | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 31 de agosto de 2025 | Xelajú 3-1 Marquense | Torneo Apertura 2025

Pronóstico del Xelajú vs Marquense y quién es favorito para ganar, según la IA

Xelajú parte como favorito claro para avanzar a semifinales. Terminó líder de la fase regular con 39 puntos, llega con tres victorias consecutivas y juega en el Mario Camposeco, donde históricamente es difícil de vencer. El formato del torneo también juega a su favor: un empate en cualquier marcador lo clasifica directamente por su mejor posición en la tabla, lo que le da margen para administrar el partido sin necesidad de arriesgar todo desde el inicio. La única variable que complica su planificación es la ausencia de Antonio de Jesús López, expulsado en la ida y clave en la generación de juego del equipo de Roberto Hernández. Marquense, en cambio, llega con la obligación de ganar sin margen de error. Diego Casas fue su figura en el partido de ida y será determinante en la vuelta, pero el equipo de Omar Arellano cerró la fase regular con dos derrotas consecutivas y deberá revertir esa tendencia lejos de casa. Con todos estos factores sobre la mesa, Xelajú tiene aproximadamente un 75% de probabilidades de clasificar frente a un 25% para Marquense, que necesita una actuación por encima de su nivel para dar la sorpresa en el Mario Camposeco.

Te puede interesar