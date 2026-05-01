¿Quién es el favorito para ser campeón de la Liga MX?

Cruz Azul es favorito en apuestas, pero Pumas llega como el más sólido por su cierre. Toluca, Pachuca y América amenazan en una Liguilla abierta

Los momios y pronósticos para ganar el Clausura 2026 | Imago7

La Liga MX entra a la Liguilla con un favorito marcado por las apuestas, pero con un panorama mucho más abierto en la cancha. De acuerdo con los momios de caliente.mx, Cruz Azul aparece como el principal candidato al título con +300, por delante de América, Pumas y Chivas, que comparten una cuota de +450.

El favoritismo de la Máquina, sin embargo, llega acompañado de una advertencia importante: los cambios en el banquillo. Cruz Azul vive una etapa de inestabilidad desde la salida de Nicolás Larcamón antes de la Liguilla, una situación que modificó el proyecto deportivo con solo una fecha del torneo regular restante.

Pumas aparece como el equipo que más argumentos deportivos reunió en el cierre del torneo. El conjunto universitario terminó como líder general con 36 puntos, después de vencer 0-2 a Pachuca, y cerró la fase regular con 10 victorias, seis empates, una sola derrota, 34 goles a favor y 17 en contra, números que explican por qué su candidatura creció más allá de lo que indican las cuotas.

América y Tigres también aparecen en la conversación, pero ambos llegan con dudas. Las Águilas cerraron con una derrota ante Atlas y con cuestionamientos sobre su funcionamiento ofensivo, mientras que Tigres pasó de estar contra la pared en la recta final a meterse a la Liguilla con un plantel importante, pero sin la regularidad que suele exigir una fase final.

¿Qué dicen las apuestas sobre el campeón de la Liga MX?

Según los momios de caliente.mx, Cruz Azul es el favorito para ser campeón de la Liga MX con +300. La lectura del mercado pone a la Máquina por encima del resto, aunque su candidatura no está exenta de riesgo por el ajuste de entrenador justo antes de la fase más importante del torneo.

Detrás aparecen América, Pumas UNAM y Chivas Guadalajara con +450, una línea que refleja paridad entre tres equipos con argumentos distintos. Pumas tiene el mejor cierre y el liderato general; Chivas sostiene una cuota competitiva por su regularidad; América conserva peso por jerarquía, pero llega con dudas de funcionamiento y una serie compleja ante el superlíder.

Toluca figura con +500, una cuota atractiva si se toma en cuenta su experiencia reciente en finales y títulos. El equipo de Antonio Mohamed no llega en su mejor momento estadístico, pero sí con oficio ganador. Es el bicampeón vigente y enfrentará a Pachuca en una serie exigente, mientras divide esfuerzos con la Concachampions.

Tigres aparece con +700, Pachuca con +900 y Atlas con +1600. En ese grupo, Pachuca es el rival con mayor capacidad de sorpresa, porque cerrará su serie ante Toluca en casa y tiene una estructura capaz de competir eliminatorias largas, aunque sus momios lo presentan como candidato secundario. Atlas, por su parte, llega como el menos favorecido, pero con el impulso de haber vencido al América en la jornada 17.

¿Quién será el campeón de la Liga MX según la IA? Pronóstico llave por llave

La IA no puede quedarse solo con las apuestas: el contexto obliga a matizar el favoritismo de Cruz Azul. La Máquina tiene el mejor momio, pero el cambio de entrenador reduce su margen de seguridad. Por eso, en cuartos de final, Cruz Azul parte como favorito ante Atlas, aunque la serie se proyecta más peligrosa de lo que marca la cuota por la presión interna y el poco tiempo de trabajo del cuerpo técnico interino.

En la serie Pumas vs América, el pronóstico favorece a Pumas. La razón principal es su cierre de torneo: liderato general, mejor torneo corto de su historia y una solidez que contrasta con las dudas americanistas. América siempre pesa en Liguilla, pero llega como octavo y con interrogantes en ataque, por lo que la IA le da ventaja a los universitarios.

En Chivas vs Tigres, la predicción se inclina ligeramente por Chivas, aunque con una alerta clara. Tigres tiene plantel, experiencia y capacidad para cambiar una eliminatoria en pocos minutos, pero su temporada tuvo altibajos y llegó a la parte final bajo presión. Chivas, por posición y regularidad, tiene ventaja; aun así, esta luce como una de las llaves más cerradas.

En Pachuca vs Toluca, la IA proyecta sorpresa y le da el pase a Pachuca. Aunque Toluca tiene más experiencia y llega con etiqueta de campeón, su cierre no fue tan dominante como en torneos anteriores. El Clausura 2026 fue el torneo con menos puntos de la era de Mohamed en Toluca y con una baja en goles, lo que abre la puerta para que Pachuca aproveche su localía en la vuelta.

Con estos resultados, las semifinales proyectadas serían Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul. En la primera, Pumas avanzaría a la final por momento, orden y cierre de torneo. En la segunda, Cruz Azul superaría a Chivas, pero con una eliminatoria apretada, sostenida más por la calidad del plantel que por estabilidad en el banquillo.

La final proyectada sería Pumas vs Cruz Azul, con Pumas como campeón de la Liga MX según la IA. La Máquina es el favorito de las apuestas, pero el análisis futbolístico favorece a Pumas por su cierre, su equilibrio y su condición de líder general. Cruz Azul tiene el momio más fuerte en caliente.mx, pero Pumas aparece como el candidato más completo por rendimiento reciente.

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