Buen augurio para el Mundial: Harold Tejada firma su primer top 10 en una gran vuelta

El huilense hace parte de la nómina de lujo de la Colombia para pelear por el título de la prueba de élite masculino del Mundial en Canadá.

Harold Tejada, top 10/ Chat GPT/ Lorenzo Di Cola / NurPhoto AFP.

Este domingo 13 de septiembre finalizó la 81° edición de La Vuelta a España. El local Enric Mas se quedó con el título, después de lo que fue la desafortunada situación en la que se vio afectado Tadej Pogacar, el esloveno se cayó en el transcurso de la octava fracción y tuvo que decirle adiós por el momento a ese deseo de conquistar el triplete: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.

En cuanto a la participación de los ciclistas colombianos, 5 iniciaron a competición y 5 culminaron sin novedad la última ‘grande’ de este 2026: Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Harold Tejada (XDS Astana Team), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).

Las grandes noticias comienzan con Santiago Buitrago, el bogotano sacó sus habilidades como escalador, en 2 oportunidades saboreo las mieles de la victoria y culminó como el campeón de la clasificación de la montaña, un hito especial, algo que Colombia no hacía desde hace 22 años en La Vuelta y adentrándose a un listado de aquellos ‘cafeteros’ que hicieron lo mismo en otras ‘grandes’ vueltas como Santiago Botero, Nairo Quintana, ‘Lucho’ Herrera y muchos más.

Harold Tejada

En cuanto a la clasificación general también se pudo cumplir uno de los objetivos, que un colombiano peleara por estar en el top 10. Harold Tejada supo manejar una estrategia que le permitió permanecer en el selecto grupo en ciertas partes de la competición, cuando salió del mismo también fue cauto, el momento de estar allí iba a llegar.

Precisamente el pasado 10 de septiembre el huilense se preparaba para el encare de la contrarreloj individual, una carrera frenética a la que varios ciclistas y equipos decidían guardar precauciones, tanto por los que tenían especialistas en su interior y mucho más como los que no, el Movistar Team por ejemplo, estaba pendiente que Enric Mas no perdiera tanto tiempo con Primoz Roglic y se les saliera de las manos el título.

En la antesala de la prueba que se disputó entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, con 32 kilómetros de distancia, el de Pitalito se encontraba en la undécima posición de la clasificación general, era un día para hacer la mejor contrarreloj de su carrera, entrar al top 10 y no volver a salir. Y así fue porque al concluir la fracción, Tejada volvió a ese lugar de privilegio, ya lo que restaba era aguantar 3 etapas y con sus cercanos perseguidores no tomaran vuelo.

Harold tuvo una especie de recompensa en esta Vuelta a España, ya que en la edición del 2025 había quedado a la puerta del top 10 de la clasificación general, terminó 12 en el casillero principal de aquella edición y con la premisa que para el próximo año hay que trazarse un objetivo más retador.

Mundial de Ruta

Cabe mencionar que Harold Tejada hace parte de la nómina de lujo que llevará Colombia para la prueba élite masculina en el Mundial de Ruta en Canadá, acompañado por Walter Alejandro Vargas Alzate, Wilmare Paredes Brandon Smith Rivera Vargas, Sergio Andrés Higuita García, Santiago Andrés Buitrago Sánchez, y Nairo Alexander Quintana Rojas. Así que este top 10 de la Vuelta a España cae ‘como anillo al dedo’ para que el huilense haga su mejor trabajo en territorio norteamericano.

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