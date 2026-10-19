La UNAM ofrece servicios de salud gratis por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama: horario y dónde

Del 18 al 23 de octubre, la UNAM ofrecerá mastografías, ultrasonidos y revisiones gratuitas en el Estadio Olímpico Universitario.

Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama 2026 | Claro Sports

Este lunes 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha dedicada a concientizar sobre la importancia de la detección temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos médicos. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzó una jornada gratuita de atención médica abierta a la comunidad universitaria y a la población en general.

A través del Megacentro de Salud Mamaria, instalado en el Estadio Olímpico Universitario, la institución ofrecerá mastografías, ultrasonidos, exploraciones clínicas y orientación preventiva del 18 al 23 de octubre.

Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama 2026: origen y por qué se conmemora el 19 de octubre

El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca informar sobre los riesgos de esta enfermedad, promover su identificación temprana y facilitar el acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento. Su establecimiento se remonta a 1988.

Los antecedentes de estas campañas se encuentran en 1985, cuando la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer y la empresa Imperial Chemical Industries impulsaron una iniciativa de concientización que posteriormente se extendió durante todo octubre. Con el paso de los años, el listón rosa se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos del movimiento internacional.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante 2024 se diagnosticaron aproximadamente 2.4 millones de casos de cáncer de mama en mujeres y se registraron 694 mil fallecimientos en todo el mundo. Los avances médicos han mejorado las posibilidades de supervivencia, pero el acceso desigual a estudios, diagnósticos y tratamientos continúa siendo uno de los principales desafíos.

UNAM: estos son los servicios gratuitos que ofrece en el Megacentro de Salud Mamaria

El Megacentro de Salud Mamaria ofrecerá atención a mujeres de entre 40 y 69 años, aunque también podrán acudir personas de otras edades que presenten signos de alarma, antecedentes personales o familiares de cáncer de mama o factores de riesgo elevados.

Los servicios disponibles son:

Mastografías : estudios de imagen que permiten detectar alteraciones en el tejido mamario.

: estudios de imagen que permiten detectar alteraciones en el tejido mamario. Ultrasonidos mamarios: evaluaciones complementarias que ayudan a identificar y analizar posibles anomalías.

evaluaciones complementarias que ayudan a identificar y analizar posibles anomalías. Exploración clínica: revisiones físicas realizadas por personal médico capacitado.

revisiones físicas realizadas por personal médico capacitado. Orientación para la autoexploración: capacitación para reconocer cambios en las mamas que ameriten valoración médica.

¿Dónde está el Megacentro de Salud Mamaria de la UNAM y cuál es el horario?

El Megacentro de Salud Mamaria se encuentra en el Estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, dentro de Ciudad Universitaria. La atención comenzó el domingo 18 de octubre y permanecerá disponible hasta el viernes 23, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Fechas: 18 al 23 de octubre de 2026

Horario: 09:00 a 15:00 horas

Ubicación: Estacionamiento 3, Estadio Olímpico Universitario

Costo: gratuito, con cita previa

La atención se realizará mediante seis unidades móviles, con una capacidad estimada de 50 pacientes por unidad. La UNAM informó que las dos mil citas previstas inicialmente se agotaron durante el primer día de registro, aunque podrían liberarse espacios por cancelaciones o inasistencias.

Las personas interesadas pueden consultar la disponibilidad a través del sitio oficial del Megacentro de Salud Mamaria de la UNAM. Quienes tengan una cita deberán presentar su credencial del INE con una copia, acudir con ropa cómoda, preferentemente de dos piezas, y evitar el uso de desodorantes, cremas, perfumes o talcos. No será necesario presentarse en ayunas.