Roberto García Orozco destaca la mejoría del arbitraje en la jornada 12 de la Liga MX

El exárbitro reconoció el trabajo de los silbantes y del VAR durante el fin de semana, aunque señaló errores puntuales en algunos partidos

El arbitraje mexicano mostró una mejoría durante la jornada 12 del Apertura 2026. Roberto García Orozco, exárbitro internacional y analista de Claro Sports, destacó el desempeño de los silbantes y la intervención del VAR en las jugadas más controvertidas del fin de semana.

“La verdad que hubo bastante mejoría y hay que reconocer cuando se hacen bien las cosas”, aseguró. El especialista también destacó la designación de siete árbitros internacionales y dos jóvenes, además de los esfuerzos de la Comisión de Árbitros por fortalecer la disciplina dentro del terreno de juego.

Roberto García Orozco respalda el polémico penal del América ante León

Una de las jugadas más discutidas ocurrió durante el enfrentamiento entre América y León, cuando se señaló un penal a favor de las Águilas por una infracción sobre Brian Rodríguez. García Orozco reconoció que fue “la jugada más polémica de esta jornada”, pero respaldó la decisión final del cuerpo arbitral.

El analista explicó que, aunque el primer contacto entre los futbolistas no constituía una infracción, el defensor realizó un movimiento adicional con la pierna que terminó provocando una zancadilla sobre el atacante uruguayo. Además, las imágenes del VAR permitieron determinar que el contacto ocurrió sobre la línea del área, que forma parte de la superficie de penalización. “Con opiniones divididas, con polémica, considero que está apegado al reglamento y que la sanción es correcta”, afirmó.

Santos vs Querétaro: críticas al árbitro Mario Terrazas

El encuentro entre Santos Laguna y Querétaro presentó dos intervenciones importantes del VAR. La primera llegó al minuto 10, cuando Mario Terrazas Chávez no sancionó inicialmente una patada de un defensor queretano sobre un futbolista lagunero. Después de revisar las imágenes, el silbante concedió correctamente el penal.

García Orozco cuestionó que Terrazas necesitara recurrir al monitor pese a encontrarse bien ubicado. “Pude observar el partido y lo vi con mucha inseguridad”, afirmó. También advirtió que el árbitro necesita aprovechar sus oportunidades ante la posibilidad de un recorte en la plantilla arbitral durante diciembre, aunque reconoció que tiene cualidades para continuar desarrollándose.

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La segunda acción fue la expulsión de Diego Reyes, quien realizó una entrada sobre el talón de Aquiles de un adversario. El árbitro mostró inicialmente una tarjeta amarilla, pero el VAR intervino para recomendar la revisión y la sanción terminó convirtiéndose en roja directa por poner en riesgo la integridad física del rival.

Las expulsiones de Atlas y Tigres fueron correctas

En el encuentro entre Necaxa y Atlas, Víctor Alfonso Cáceres Hernández expulsó a Valenzuela después de una revisión del VAR. García Orozco explicó que, aunque el futbolista rojinegro consiguió disputar el balón, su pierna de apoyo terminó impactando al adversario y su propio peso agravó el contacto. Por ello, consideró correcta la tarjeta roja.

En el Chivas vs Tigres, también respaldó la expulsión de Juan Brunetta por una entrada tardía sobre un jugador del Guadalajara. En este caso, resaltó la colaboración del árbitro asistente, quien advirtió a Fernando Hernández sobre la gravedad de la infracción y contribuyó a que la decisión se tomara directamente en el terreno de juego, sin necesidad de recurrir al monitor.

García Orozco avala el penal de Monterrey ante Pachuca

Otro de los casos analizados fue el penal señalado a favor de Monterrey por una sujeción de Berlanga sobre Jesús Corona. Consideró que el atacante exageró su caída, pero sostuvo que el contacto fue suficiente para justificar la infracción.

El analista destacó que César Arturo Ramos Palazuelos se encontraba bien posicionado, aunque llamó su atención que tardara algunos segundos en señalar la pena máxima. Pese a esa demora, respaldó la decisión tomada en cancha.

La Comisión de Árbitros busca mayor disciplina

García Orozco también hizo referencia a un comunicado privado que, según explicó, fue enviado a los silbantes por el presidente de la Comisión de Árbitros y posteriormente se filtró. Entre los puntos mencionados se encuentran una política de cero tolerancia ante las conductas indisciplinadas en el terreno de juego y las bancas, así como restricciones relacionadas con redes sociales, partidos amateurs y participación en podcasts.

El exárbitro señaló que durante la jornada se registraron cuatro expulsiones de integrantes de cuerpos técnicos y consideró que las nuevas medidas reflejan un esfuerzo por mejorar el control disciplinario. De cara a la jornada doble del Apertura 2026, pidió mantener las designaciones de los árbitros mejor preparados para dar continuidad a la mejoría observada durante el fin de semana.