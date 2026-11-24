Tras varias semanas de incertidumbre con respecto a su futuro, el ciclista colombiano sigue con su equipo de cara a la temporada 2027.

Egan Bernal, ciclista colombiano REUTERS/Alberto Lingria.

Una situación que tiene con incertidumbre a muchas personas es el futuro ciclístico de Egan Bernal, uno de los pedalistas más importantes que tiene Colombia en la actualidad. Desde su participación en el Tour de Francia de este año el zipaquireño no tiene actividad, algo que despierta la curiosidad de sus seguidores y aficionados en general.

Inclusive hace unos meses surgió el rumor de que el colombiano tenía contemplado retirarse, algo que él mismo salió a aclarar. Básicamente el corredor dijo que tenía sentimientos encontrados y que estaba analizando varios aspectos, además de pedir un tiempo para dar una respuesta definitiva. Por eso es que desde la ronda francesa no compitió más, algo que acordó con su equipo, el Netcompany Ineos.

Ahora, tras varias semanas de todo eso que aconteció, su escuadra dio una información que clarifica por completo todo el panorama de su continuidad allí, que era lo que se estaba esperando de cara a la temporada del 2027. Todo indica que Bernal ya tiene su cuerpo y mente despejados y está listo para seguir codeándose en el WorldTour al más alto nivel.

Egan Bernal extiende su contrato con el Netcompany Ineos

Por medio de un comunicado oficial, el equipo británico dio a conocer que extendió el vínculo del zipaquireño. Como tal el corredor lleva ocho temporadas con dicha institución y allí ha conseguido los logros más importantes de su carrera, que incluyen un título en un Tour de Francia y un Giro de Italia, entre otros.

A pesar del anuncio, el Ineos no detalló por cuánto tiempo es ese nuevo contrato, pero sí es real que Egan va a arrancar la temporada 2027 vistiendo esos colores. Por otra parte, algunas versiones de prensa de portales especializados en ciclismo dicen que la duración sería hasta el 2029.

"He’s a champion in every sense of the word." 🤝 Netcompany INEOS is proud to confirm that @Eganbernal has signed a new contract with the team 🤩🇨🇴 https://t.co/p2Mu7GifbT https://t.co/6W2axW2pUI — Netcompany INEOS (@NetcompanyINEOS) November 24, 2026

Ahora resta esperar el calendario que tenga por delante Bernal para la nueva campaña que se avecina. Se especula que pueda estar en el Tour Colombia, carrera que vuelve al calendario UCI el año entrante. “Después de un descanso para recargar energías, regreso con la mente despejada y con muchas ganas de construir la próxima temporada con el equipo”, declaró.

Vale la pena mencionar también que va a compartir filas con Harold Tejada, quien pasó del XDS Astana al Ineos para el 2027. La dupla de ‘escarabajos’ es una de las apuestas que hace dicha escuadra para cumplir los distintos objetivos y tener un mayor protagonismo en las distintas carreras del WorldTour.

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